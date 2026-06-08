Eriksena propustili z nemocnice, zotavuje se doma

Dánský fotbalista Christian Eriksen, který v neděli při přípravném utkání s Ukrajinou podruhé v kariéře zkolaboval na hřišti, byl propuštěn z nemocnice.
Eriksen ve víkendovém zápase zkolaboval pět let poté, co při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani prodělal zástavu srdce. Záložník Wolfsburgu se v neděli v 65. minutě při akci bez míče chytl oběma rukama hrudníku a upadl na zem. Krátce ztratil vědomí, po ošetření pak trávník opustil sám. Přípravný zápas s Ukrajinou nicméně zůstal za stavu 2:1 pro domácí nedohrán.
Eriksen ihned putoval do nemocnice v Odense, kde podstoupil řadu vyšetření. Dánský svaz v pondělí nejprve informoval o tom, že Eriksen je v pořádku. Samotný fotbalista později uvedl, že už je doma s rodinou.
„Dostal jsem šok od voperovaného defibrilátoru a mě i rodinu to samozřejmě vystrašilo. Ale všechny chci ujistit, že šlo o úplně jinou situaci než tehdy v roce 2021. Cítím se dobře a už se zotavuji,“ napsal záložník.
Eriksen se po prvním kolapsu podrobil operaci srdce, při níž mu byl implantován defibrilátor. Od lékařů dostal souhlas, aby pokračoval v kariéře, a po necelém roce se na trávníky vrátil. Znovu to dotáhl i do reprezentace a v neděli hrál rekordní 151. utkání za dánské národní mužstvo. Seveřané se nekvalifikovali na mistrovství světa, ve finále březnového play-off prohráli po penaltovém rozstřelu v Praze s českým týmem.