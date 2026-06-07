Eriksen po letech opět na hřišti zkolaboval, zápas se nedohrál

Nepříjemnou situaci, kdy při zápase zkolaboval, zažil podruhé v kariéře dánský fotbalový reprezentant Christian Eriksen. Poprvé měl zástavu srdce před pěti lety při zápase s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani, tentokrát se mu to stalo v Odense v 70. minutě zápasu s Ukrajinou. Ten byl ukončen za stavu 2:1 pro domácí. Podle zpráv z dánského tábora je fotbalista při vědomí a v relativně dobrém stavu.
V utkání dvou týmů, které nepostoupily na světový šampionát, Dánové vedli po střelách Dorgua a Maehleho. Za hosty snížil Cygankov. V 65. minutě se ale Eriksen bez cizího zavinění zhroutil na trávník a oběma rukama se držel za hrudník.
Norský rozhodčí Kringstad okamžitě volal lékaře a po několika minutách bylo jasné, že utkání nebude pokračovat. Po poradě s oběma kapitány ho sudí ukončil.
Čtyřiatřicetiletý Eriksen se po prvním kolapsu podrobil operaci srdce, při níž mu byl implantován defibrilátor. Dostal od lékařů souhlas, aby pokračoval v kariéře, a po osmi měsících se na trávník vrátil. Znovu to dotáhl i do dánské reprezentace a v neděli hrál rekordní 151. mezistátní zápas.
V minulosti hrál za Ajax, Tottenham Hotspur a Inter Milán, kariéru po zdravotních problémech restartoval v Brentfordu a opět se dostal do elitního klubu jako hráč Manchesteru United. V této sezoně oblékal v Bundeslize dres Wolfsburgu. V reprezentaci má na kontě 46 branek, nejvíc ze současného kádru.