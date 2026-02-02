Fotbalová kolonie českých fotbalistů v Hoffenheimu se rozrůstá. Trio Vladimír Coufal, Robin Hranáč a Adam Hložek doplní Yannick Eduardo, který do německého klubu přichází z Dordrechtu. Dvacetiletý útočník podepsal dlouholetou smlouvu.
Eduardo doplní české trio v německém Hoffenheimu
Eduardo v Dordrechtu hostoval z Lipska, druholigový nizozemský klub jej nicméně nyní vykoupil a následně obratem prodal do jiného bundesligového celku. Přestupovou částku jako tradičně ani jedna ze stran nezveřejnila.
Eduardo během půlročního hostování v Dordrechtu v druhé nizozemské lize dal za 22 zápasů 12 branek a k tomu si připsal ještě pět asistencí. Média během zimní přestávky spekulovala, že se o něj mimo jiné zajímala také Viktoria Plzeň.
Hoffenheim hráče bere hlavně jako posilu do budoucna. „Yannick je rychlý, silný hlavičkář, střední útočník, který přináší potřebnou gólovou hrozbu. Jeho profil velmi dobře odpovídá našemu hernímu stylu. To demonstroval v první polovině sezony,“ řekl sportovní ředitel Hoffenheimu Frank Kramer. „Pravidelně získá cenné herní zkušenosti s naším týmem do 23 let a vyvine se v hráče schopného hrát v dlouhodobém horizontu na úrovni Bundesligy,“ dodal Kramer.
Urostlý útočník má na kontě zatím pět startů za jednadvacítku a dva vstřelené góly. Za Česko nastoupil také ve výběru do 19 let, v předchozích mládežnických týmech reprezentoval Nizozemsko.