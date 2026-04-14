Majitelka českobudějovického Dynama odmítá klub prodat, město hrozí výpovědí ze stadionu

Majitelka fotbalových Českých Budějovic Dorothy Nneka Edeová odmítla nabídku města na prodej klubu. Druholigovému Dynamu tak hrozí, že mu město vypoví smlouvu o pronájmu stadionu a klub by tak nemusel obdržet licenci potřebnou pro start v příštím ročníku soutěže.
Majitelka dostala od města nabídku na prodej klubu a vzala si čas na rozmyšlenou, zda na ni přistoupí. Českobudějovický radní a jihočeský hejtman Martin Kuba uvedl, že město by po získání klubu hledalo nového majitele, jemuž by Dynamo prodalo.
„Dlouhodobě se cítím být ze strany města i kraje vystavována systematickému tlaku, který vnímám jako cílený proti mé osobě. Požadavek na prodej klubu považuji za výrazně nátlakový a zcela nekorektní. V reakci na vzniklou situaci jsem připravena bránit sebe i klub všemi dostupnými právními prostředky,“ uvedla.
Vedení města však avizovalo, že pokud Edeová na nabídku nepřistoupí, vypoví jí radnice smlouvu o pronájmu stadionu. O tom by měla ve středu rozhodovat na svém zasedání městská rada.
Výpovědní lhůta ze stadionu je roční, ale pokud klub není schopný doložit odpovídající stadion, na němž celou sezonu odehraje, pravděpodobně licenci pro příští ročník nezíská.
České Budějovice vlastní stadion na Střeleckém ostrově, na kterém Dynamo hraje druholigové zápasy. Město klubu poskytuje měsíčně téměř půl milionu korun na údržbu areálu.
Radnice vždy žádá roční vyúčtování těchto služeb, což je součástí smlouvy s Dynamem. Klub měl vyúčtování dodat do 28. února, ale zatím se tak nestalo.
Externí spolupracovník Dynama na manažerské pozici se navíc v předminulém týdnu v noci natáčel před radnicí, kdy nadával náměstkovi primátorky Petrovi Marošovi.