Fotbal

Coufal s Hranáčem nezabránili debaklu Hoffenheimu v Lipsku


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Hoffenheim s českými obránci Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem utrpěl v Bundeslize v duelu týmů bojujících o Ligu mistrů debakl 0:5 v Lipsku. Domácí se po vítězství v předehrávce 27. kola posunuli na průběžné třetí místo, Hoffenheim je se stejným bodovým ziskem pátý.

Svěřenci trenéra Oleho Wernera deklasovali hosty už v prvním poločase, v němž se ujali vedení 4:0. Shodně dvougólovým příspěvkem se na tom podíleli Brajan Gruda a Christoph Baumgartner.

Navíc další branka domácích v nastavení první půle, která mohla znamenat rekordní poločasové vedení v historii klubu, po zásahu VAR kvůli ofsajdu neplatila.

Do druhého poločasu nastoupil místo Hranáče kosovský obránce Hajdari, na vývoji zápasu se ale nic nezměnilo. Skóre zpečetil v 78. minutě Henrichs.

Výsledek předehrávky 27. kola německé ligy

Lipsko – Hoffenheim 5:0 (17. a 44. Gruda, 21. a 30. Baumgartner, 78. Henrichs).

Mohuč se naladila vítězně před odvetou s Olomoucí, Stuttgart porazil Lipsko

Schick nahrál na gól Leverkusenu při remíze s oslabeným Bayernem
