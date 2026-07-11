Dotáhne Messi Argentinu do semifinále? A smete gólové tornádo jménem Haaland i Angličany?

Zvládne to Messi i tentokrát? Čtvrtfinálový program fotbalového mistrovství světa zakončí zápas Argentiny se Švýcarskem. Zatímco Jihoameričané usilují o obhajobu titulu, země helvétského kříže může poprvé v historii postoupit do semifinále. Jen o několik hodin dříve bude na programu čtvrtfinále Anglie vs. Norsko, tedy duel ve znamení střetnutí kanonýrů Erlinga Haalanda a Harryho Kanea. Přímý přenos utkání Argentina – Švýcarsko můžete sledovat na ČT sport a ČT sport Plus od 2:15.
Argentina byla v obou zápasech vyřazovací fáze jasným favoritem, na postup se ale nadřela. Kapverdy udolala 3:2 po prodloužení a stejným výsledkem si v základní hrací době poradila s Egyptem. Ještě v 79. minutě ale prohrávala 0:2.
„Podali jsme lepší výkon než proti Kapverdám, měli jsme spoustu šancí. Důležité bylo, že jsme se drželi své hry až do konce,“ podotkl trenér Lionel Scaloni. „Tohle mužstvo se nikdy nevzdává. Tak to na mistrovství světa chodí, nic nedostanete zadarmo. Podobně těžké to bude i ve čtvrtfinále,“ řekl kapitán Lionel Messi, autor osmi gólů a společně s Francouzem Kylianem Mbappém lídr tabulky střelců.
Švýcarsko na úvod play-off porazilo 2:0 Alžírsko a následně zvládlo penaltový rozstřel proti Kolumbii. Tým ve vyřazovací fázi ještě neinkasoval. Argentina ve čtyřech z pěti utkání na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku nastřílela vždy tři góly.
„Hrajeme proti obhájcům titulu, je to pro nás velká událost i příležitost. V minulých zápasech jsme viděli, že Argentina není neporazitelná. Z taktického hlediska by to mohl být zajímavý souboj,“ uvedl švýcarský kouč Murat Yakin. Postrádat však bude zraněného nejlepšího střelce Johana Manzambiho, jenž na turnaji dal tři góly, ale zůstává na marodce s pohmožděným kolenem.
Argentina se Švýcarskem v sedmi vzájemných duelech neprohrála. Naposledy v osmifinále MS 2014 zvítězila 1:0 po prodloužení.
Postoupí Haaland nebo Kane?
Před letošním šampionátem byly největším úspěchem Norů dvě osmifinálové účasti. Seveřané na letošním turnaji, kam se dostali po 28 letech, vyhráli čtyři z pěti duelů a ve vyřazovací fázi porazili shodně 2:1 Pobřeží slonoviny a Brazílii. Právě triumfem nad nejúspěšnější zemí v dějinách MS se prvně probojovali mezi nejlepších osm týmů, čímž překvapili i sami sebe.
„Vůbec jsem to nečekal, říkám to opakovaně. Být ve čtvrtfinále mistrovství světa s Norskem je dost překvapující, dokonce i pro mě. Už jen hrát na šampionátu je pro mě obrovská čest, byl to můj velký cíl v kariéře. Je opravdu unikátní, že se svými přáteli nastupujete na té největší scéně proti nejlepším týmům,“ řekl útočník Haaland, který se v Anglii narodil a obléká dres Manchesteru City.
Pětadvacetiletý útočník skóroval ve všech čtyřech zápasech na turnaji, do nichž zasáhl, proti Brazílii vstřelil oba góly. Se sedmi trefami zaujímá v tabulce kanonýrů druhé místo za vedoucí dvojicí Lionel Messi a Kylian Mbappé.
Na jeho střelecké umění bude výběr trenéra Staleho Solbakkena spoléhat i proti Albionu. Soupeři se na velkém turnaji, tedy mistrovství světa či Evropy, ještě neutkali. „Na šampionátu jsou jasní favorité, Anglie je jedním z nich. Takže vy všichni (novináři) byste na ni měli vyvinout co největší tlak,“ prohlásil Haaland.
Zatímco Nory táhne on, Anglie se opírá o Kanea. Oba jsou historicky nejlepšími střelci svých zemí a v play-off tohoto šampionátu dali po třech brankách. Anglický kapitán Kane se na současném turnaji trefil šestkrát.
Tým německého kouče Thomase Tuchela ještě na MS v pěti zápasech nenašel přemožitele a čtyřikrát zvítězil. V play-off si poradil s Kongem a domácím Mexikem. „K Norsku přistoupíme se stejným respektem, jaký projevujeme vůči každému protivníkovi. Víme, co v nich je, zvlášť v Erlingovi, ale umíme dobře bránit,“ prohlásil stoper John Stones, který byl až do uplynulé sezony Haalandovým spoluhráčem v Manchesteru.
Albion vyhrál MS pouze v roce 1966, kdy uspěl doma. Od té doby skončil nejlépe dvakrát čtvrtý, naposledy před osmi lety. Na minulém turnaji v Kataru nestačila Anglie na Francii.