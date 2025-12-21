Bayern přezimuje v čele německé ligy s náskokem devíti bodů

Bayern Mnichov v 15. kole německé ligy zvítězil 4:0 na hřišti předposledního Heidenheimu a zimní přestávku stráví s náskokem devíti bodů v čele tabulky před druhou Borussií Dortmund.
Bayern v minulém kole podruhé v sezoně ztratil body, když na domácí půdě s Mohučí zachránil remízu až v 87. minutě. V Heidenheimu však předvedl přesvědčivý výkon a už během prvního poločasu se trefil dvakrát. Druhý gól v sezoně dal hlavou Stanišič, na jehož trefu navázal střelou do odkryté branky Olise.
Svěřenci trenéra Vincenta Kompanyho přidali další branky až v závěru zápasu. Stanišičův centr uklidil v 86. minutě hlavou do branky Díaz a ve druhé minutě nastavení skóroval podevatenácté v ročníku Kane střelu k tyči.
Bayern uzavřel kalendářní rok potřetí v klubové historii bez jediné ligové porážky na hřištích soupeřů. To se mu předtím povedlo jen v letech 1986 a 2013. Heidenheimu potřetí za sebou nasázel čtyři branky.
Výsledky 15. kola německé fotbalové ligy
Mohuč – St. Pauli 0:0, Heidenheim – Bayern Mnichov 0:4 (15. Stanišič, 32. Olise, 86. Díaz, 90.+2 Kane).