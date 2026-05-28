Fotbal

Co bude dál? Dám si s hráči pár piv, řekl loučící se Glasner po triumfu v KL


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Další zápis do historie Crystal Palace přidal ve středu večer trenér Oliver Glasner. Po vítězství v Konferenční lize se nechal slyšet, že se až do závěrečného hvizdu soustředil jen na zisk trofeje a že stále nemá jasno o svém dalším angažmá. Jednapadesátiletý Rakušan zakončil působení na lavičce londýnského klubu skalpem Vallecana. Finálový den v Lipsku označil za jeden z nejlepších v kariéře.

Glasner se nesmazatelně zapsal do historie klubu. Mužstvo převzal v únoru 2024 a ovládl s ním FA Cup, domácí Superpohár a nyní i Konferenční ligu. Crystal Palace předtím nikdy nezískal cennou trofej ani nehrál evropské poháry.

„Připomněl jsem hráčům, jak jim fanoušci děkovali, že díky nim mohou zažívat nejlepší dny života. I já jim poděkoval, protože pro mě to platí úplně stejně. Zažil jsem tu neuvěřitelné chvíle,“ řekl Glasner na tiskové konferenci. „Všichni věděli, že mám vysoké nároky, ale důvěřovali mi a tvrdě pracovali. Hráčům a všem lidem v klubu patří obrovské poděkování. A také fanouškům, ti byli opět neskuteční,“ přidal.

Finále rozhodl v 51. minutě francouzský útočník Jean-Philippe Mateta. Glasner navázal na triumf s Frankfurtem v Evropské lize z roku 2022 a stal se druhým rakouským trenérem po Ernstu Happelovi, který získal druhou evropskou trofej. Na lavičce Crystal Palace ale další nepřidá, už v zimě ohlásil odchod z klubu.

„Co bude dál? Kdo mě zná, tak ví, že až do konce sezony jsem nepřemýšlel o ničem jiném než o finále. Zatím vím jenom to, že si dám s hráči pár piv a vrátím do Londýna,“ uvedl Glasner. „Asi si ani neuvědomuji, že to byl pro mě poslední zápas v Crystal Palace. Je to konec jedné kapitoly, další budou následovat,“ podotkl.

Německá média spojují Glasnera s angažmá v Bayeru Leverkusen, za který hraje český reprezentační útočník Patrik Schick. „Nic jsem neřešil, neměl jsem chuť ani sílu se bavit s nějakými dalšími kluby. Fotbal mě dávno naučil, že cokoliv řeknu, může se zítra obrátit proti mně,“ dodal Glasner.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Premiéra završena titulem. Fotbalisté Crystal Palace vyhráli Konferenční ligu

27. 5. 2026

Premiéra završena titulem. Fotbalisté Crystal Palace vyhráli Konferenční ligu
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.