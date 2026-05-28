Co bude dál? Dám si s hráči pár piv, řekl loučící se Glasner po triumfu v KL

Další zápis do historie Crystal Palace přidal ve středu večer trenér Oliver Glasner. Po vítězství v Konferenční lize se nechal slyšet, že se až do závěrečného hvizdu soustředil jen na zisk trofeje a že stále nemá jasno o svém dalším angažmá. Jednapadesátiletý Rakušan zakončil působení na lavičce londýnského klubu skalpem Vallecana. Finálový den v Lipsku označil za jeden z nejlepších v kariéře.
Glasner se nesmazatelně zapsal do historie klubu. Mužstvo převzal v únoru 2024 a ovládl s ním FA Cup, domácí Superpohár a nyní i Konferenční ligu. Crystal Palace předtím nikdy nezískal cennou trofej ani nehrál evropské poháry.
„Připomněl jsem hráčům, jak jim fanoušci děkovali, že díky nim mohou zažívat nejlepší dny života. I já jim poděkoval, protože pro mě to platí úplně stejně. Zažil jsem tu neuvěřitelné chvíle,“ řekl Glasner na tiskové konferenci. „Všichni věděli, že mám vysoké nároky, ale důvěřovali mi a tvrdě pracovali. Hráčům a všem lidem v klubu patří obrovské poděkování. A také fanouškům, ti byli opět neskuteční,“ přidal.
Finále rozhodl v 51. minutě francouzský útočník Jean-Philippe Mateta. Glasner navázal na triumf s Frankfurtem v Evropské lize z roku 2022 a stal se druhým rakouským trenérem po Ernstu Happelovi, který získal druhou evropskou trofej. Na lavičce Crystal Palace ale další nepřidá, už v zimě ohlásil odchod z klubu.
„Co bude dál? Kdo mě zná, tak ví, že až do konce sezony jsem nepřemýšlel o ničem jiném než o finále. Zatím vím jenom to, že si dám s hráči pár piv a vrátím do Londýna,“ uvedl Glasner. „Asi si ani neuvědomuji, že to byl pro mě poslední zápas v Crystal Palace. Je to konec jedné kapitoly, další budou následovat,“ podotkl.
Německá média spojují Glasnera s angažmá v Bayeru Leverkusen, za který hraje český reprezentační útočník Patrik Schick. „Nic jsem neřešil, neměl jsem chuť ani sílu se bavit s nějakými dalšími kluby. Fotbal mě dávno naučil, že cokoliv řeknu, může se zítra obrátit proti mně,“ dodal Glasner.