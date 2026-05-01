SESTŘIHDalší zaváhání Artisu. Z Prostějova veze pouze remízu


1. 5. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Sestřih utkání Prostějov – Artis Brno
Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají čtyřbodový náskok na čtvrtou Opavu, která má zápas k dobru. Pátá je Příbram po domácím vítězství 2:1 nad Českými Budějovicemi.

Obě branky v duelu Prostějova s Artisem padly po změně stran. Na trefu domácího Koudelky odpověděl Adediran, jenž se 14. gólem dotáhl v čele tabulky střelců na Matějku z Táborska. Artis neprohrál čtyři utkání za sebou, třináctý Prostějov má dokonce o zápas delší sérii.

Záznam utkání 1. SK Prostějov – SK Artis Brno
České Budějovice vedly v Příbrami od úvodní minuty po Vaníčkově hlavičce, o čtvrt hodiny později srovnal stejným způsobem Švestka. V 75. minutě viděl hostující Krch druhou žlutou kartu a přesilovku bleskově zužitkoval tečovanou střelou Málek. Dynamo je v tabulce jedenácté.

Předposlední Jihlava remizovala doma 1:1 s Vlašimí a na vítězství čeká už 11 kol. Devátá Vlašim naopak drží stejnou sérii bez porážky.

Výsledky 2. ligy

Prostějov – Artis Brno 1:1 (0:0), Příbram – České Budějovice 2:1 (1:1), Jihlava – Vlašim 1:1 (0:0).

