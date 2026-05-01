Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají čtyřbodový náskok na čtvrtou Opavu, která má zápas k dobru. Pátá je Příbram po domácím vítězství 2:1 nad Českými Budějovicemi.
Obě branky v duelu Prostějova s Artisem padly po změně stran. Na trefu domácího Koudelky odpověděl Adediran, jenž se 14. gólem dotáhl v čele tabulky střelců na Matějku z Táborska. Artis neprohrál čtyři utkání za sebou, třináctý Prostějov má dokonce o zápas delší sérii.
České Budějovice vedly v Příbrami od úvodní minuty po Vaníčkově hlavičce, o čtvrt hodiny později srovnal stejným způsobem Švestka. V 75. minutě viděl hostující Krch druhou žlutou kartu a přesilovku bleskově zužitkoval tečovanou střelou Málek. Dynamo je v tabulce jedenácté.
Předposlední Jihlava remizovala doma 1:1 s Vlašimí a na vítězství čeká už 11 kol. Devátá Vlašim naopak drží stejnou sérii bez porážky.
Výsledky 2. ligy
Prostějov – Artis Brno 1:1 (0:0), Příbram – České Budějovice 2:1 (1:1), Jihlava – Vlašim 1:1 (0:0).