Zpackaný debut českého gólmana i velmi neobvyklý tah trenéra Tottenhamu. Igor Tudor po utkání řekl, že Antonín Kinský chápe své brzké střídání na hřišti Atlética Madrid. Kouč londýnského celku stáhl českého brankáře v osmifinále Ligy mistrů ze hřiště už v 17. minutě po dvou velkých chybách a za stavu 3:0 pro domácí, kteří nakonec zvítězili 5:2. Podle Tudora bylo střídání nezbytné, aby ochránil Kinského i mužstvo.
Co se přihodilo Kinskému? Chránil jsem hráče a tým, vysvětlil brzké střídání trenér Tudor
Kinský už v šesté minutě podklouzl při rozehrávce a domácí dvěma přihrávkami dostali míč až ke skórujícímu Marcosi Llorentemu. Ve 14. minutě ztratil stabilitu stoper Micky Van de Ven, samostatný útok proměnil Antoine Griezmann. Vzápětí si Kinský při odkopu trefil stojnou nohu a Julián Álvarez neměl problém zakončit do odkryté sítě.
Poprvé po patnácti letech
Po gólu se z lavičky zvedl Guglielmo Vicario a Tudor ho poslal do hry místo dvaadvacetiletého českého fotbalisty. „Trénuji patnáct let, ale tohle jsem zatím nikdy neudělal. Není jednoduché vystřídat brankáře po dvaceti minutách. Ale bylo to nezbytné, abych ochránil hráče i celý tým,“ řekl chorvatský kouč.
Italský reprezentant Vicario je tři roky jasnou jedničkou kohoutů, po sérii špatných výsledků se ale trenérský tým rozhodl pro změnu. Kinský nastoupil teprve ke třetímu soutěžnímu zápasu v ročníku, naposledy chytal na konci října v Anglickém poháru proti Newcastlu.
„Teď to vypadá jako chyba, když víme, co se stalo. Před zápasem jsem byl přesvědčený, že je ta pravá chvíle, abychom prostřídali gólmany. Vicario byl pod tlakem, hráli jsme jinou soutěž a Toni je velmi dobrý brankář. Bohužel chyboval zrovna v takhle velkém utkání,“ mrzelo Tudora.
Sedmačtyřicetiletý trenér měl po gólu na 0:3 u postranní čáry krátkou debatu s kapitánem Cristianem Romerem, po níž okamžitě ukázal směrem k lavičce „mlýnek“ na znamení střídání. Při odchodu Kinského ze hřiště svého svěřence ignoroval, bývalého brankáře Slavie běželi utěšit alespoň spoluhráči.
„Střídání bylo moje rozhodnutí,“ zdůraznil Tudor po přímém dotazu. „S Tonim jsem poté mluvil, je to bystrý chlapec a výborný gólman, chápe to. Mrzí ho to, ale spoluhráči ho podpořili, stojí za ním. Nikdy to není o jednom hráči,“ přidal.
Tudor v polovině února nahradil odvolaného Thomase Franka a podepsal smlouvu do konce sezony. Výsledky se mu ale zlepšit nepodařilo. Tottenham je v Premier League bod od sestupových příček a v Lize mistrů na hraně vyřazení.
Tudor svou pozici u týmu neřeší
Bývalý chorvatský reprezentant jako první trenér Tottenhamu prohrál úvodní čtyři utkání ve funkci, kohouti navíc poprvé v historii utrpěli šest soutěžních porážek za sebou. Odveta s Atléticem je na programu za týden, před ní londýnský celek čeká ligový zápas v Liverpoolu. Podle britských médií ale není vůbec jisté, zda bude Tudor ještě u týmu.
„To pro mě není téma, vůbec to není o mé pozici. Přemýšlím pouze o tom, jak pomoct mužstvu,“ ujistil Tudor. „Po dnešku se musím omluvit fanouškům. Jako by šlo všechno proti nám, nic se nedaří, je to až neuvěřitelné,“ dodal.