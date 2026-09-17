Fotbal

Člen Klubu ligových kanonýrů Řezníček ukončil ve 38 letech kariéru


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Jakub Řezníček ukončil ve 38 letech profesionální fotbalovou kariéru. Člen Klubu ligových kanonýrů působil naposledy v mateřské Příbrami.

„Dnes končí jedna veliká kapitola mého života. Po dvaceti letech, stovkách zápasů, nespočtu tréninků, vítězství, proher, gólů, radosti i zklamání přichází chvíle říct fotbalu děkuju,“ napsal Řezníček, jenž naposledy nastoupil v srpnu za příbramský B-tým.

Důrazný útočník nastřílel v české lize 99 gólů, po jedné brance přidal za Ružomberok na Slovensku a Lokeren v Belgii.

Dvakrát se stal nejlepším střelcem druhé ligy. S Plzní získal v roce 2018 ligový titul, během angažmá v Mladé Boleslavi vyhrál domácí pohár.

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