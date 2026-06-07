Chorvaty spasil Pašalič v nastavení, Norsko s Marokem remizovalo

Před blížícím se fotbalovým šampionátem hledají týmy v přípravných zápasech správné sestavy a zkoušejí taktické varianty. Chorvaté před odletem do zámoří porazili ve Varaždínu 2:1 Slovinsko, které se na závěrečný turnaj nekvalifikovalo. První gól vítězů dal čtyřicetiletý kapitán Luka Modrič, druhý přidal v nastaveném čase Mario Pašalič. Maroko hrálo v Harrisonu v New Jersey v duelu dvou účastníků šampionátu s Norskem 1:1.
Chorvati mají ze dvou posledních MS stříbro a bronz a svou sílu ukázali i v kvalifikaci, kde jasně předčili i český tým, s nímž se znovu utkají na podzim v Lize národů. Dva přípravné zápasy s Brazílií a Belgií však skončily prohrou o dvě branky, a tak trenér Zlatko Dalič, který je na lavičce od roku 2017, provedl změny.
Oproti úterní prohře s Belgií vyměnil v sestavě pět hráčů, ale kapitán Modrič na trávníku nemohl chybět. Záložníkovi AC Milán už chybějí jen dva zápasy do dvoustovky a v 51. minutě vstřelil devětadvacátý gól. Sedm minut před koncem vyrovnal Šporar z bratislavského Slovanu, ale v nastavení Mario Pašalič, který Modriče vystřídal, přece jen střelou od břevna do sítě zařídil Chorvatům vítězství.
Norové se vracejí na světový šampionát po 28 letech, v předchozí přípravě zdolali sousedy ze Švédska 3:1 i bez hvězdného Haalanda, ale dnešní zápas se pro ně nevyvíjel dobře Už v osmé minutě se prosadila hvězda Realu Madrid Díaz. Na druhé straně odpověděl Sörloth, ale jeho gól neplatil, protože si pomohl faulem.
Haaland, který za poslední dva roky dal v 18 zápasech celkem 28 branek a jen třikrát během této série vyšel střelecky naprázdno, tentokrát cestu do sítě nenašel. Ödegaard z Arsenalu ho ale zastoupil a čtvrthodiny před koncem prohru odvrátil.