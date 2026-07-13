Chorvaty bude po 14 letech znovu trénovat Bilič, poprvé je povede v Praze

Chorvatské fotbalisty bude znovu trénovat Slaven Bilič. Sedmapadesátiletý bývalý reprezentant, jenž už vedl tým v letech 2006–12, nahradil úspěšného Zlatka Daliče, který skončil po mistrovství světa. Délku kontraktu chorvatský fotbalový svaz nesdělil.
Bilič si obnovenou premiéru odbude 26. září v utkání Ligy národů proti Česku v Praze. Na konci minulého roku přitom média spekulovala o tom, že je jedním z kandidátů na funkci trenéra české reprezentace po odvolaném Ivanu Haškovi.
Dalič minulý týden skončil u národního mužstva po téměř devíti letech, během nichž dovedl Chorvatsko do finále MS 2018 a k bronzu na MS 2022. Na letošním šampionátu v Severní Americe vypadli Vatreni v prvním kole play-off s Portugalskem.
„Vést chorvatský národní tým je maximální pocta pro jakéhokoli chorvatského trenéra. Jsem si vědom velkých očekávání po skvělém období pod Zlatkem Daličem, ale na to musí být každý chorvatský kouč připravený, protože jsme fotbalový národ,“ uvedl Bilič, jenž naposledy trénoval do roku 2024 saúdskoarabský klub al-Fatá.
Bývalý obránce odehrál v dresu s typickým červenobílým šachovnicovým vzorem 44 zápasů a podílel se na třetím místu ze světového šampionátu v roce 1998.
V roli trenéra dovedl Chorvatsko do čtvrtfinále mistrovství Evropy 2008. Na MS 2010 se jeho svěřenci neprobojovali a dva roky nato vypadli na ME ve skupině.
„Jsem zralejší a zkušenější trenér než tehdy, ale s tou samou touhou, aby bylo Chorvatsko silné, odvážné a úspěšné,“ řekl Bilič, jenž také trénoval Lokomotiv Moskva, Besiktas, West Ham, West Bromwich či Watford.