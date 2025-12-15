Další jméno ze seznamu možných adeptů na místo trenéra fotbalové reprezentace si může odškrtnout vedení českého fotbalu. Chorvat Slaven Bilič odmítl nabídku. Bývalý kouč chorvatského národního týmu či West Hamu to řekl deníku Jutarnji list.
Chorvatský kouč Bilič odmítl vést českou reprezentaci
Generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd prý oslovil Biliče už dvakrát, ale neuspěl. „Určitě bych neodmítl povečeřet s osobností, jako je Pavel Nedvěd. Vždyť vyhrál Zlatý míč! Ale Česko není moje volba,“ uvedl sedmapadesátiletý bývalý obránce, který jako hráč získal s Chorvatskem bronz na mistrovství světa v roce 1998 ve Francii.
Bilič trénoval chorvatskou reprezentaci v letech 2006 až 2012 a postoupil s ním do čtvrtfinále mistrovství Evropy v roce 2008. Vedl také Lokomotiv Moskva, Besiktas Istanbul, West Bromwich či Watford. Naposledy působil v Saúdské Arábii v klubu al-Fatá, kde skončil loni v srpnu. Od té doby je bez angažmá.
Česká reprezentace je bez trenéra po říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán Ivan Hašek i jeho spolupracovník Jaroslav Veselý. Druhý z asistentů Jaroslav Köstl zůstal jako dočasný kouč a mužstvo vedl při listopadovém srazu.
Pro březnovém play-off o světový šampionát chtěla Fotbalová asociace ČR získat trenéra Jindřicha Trpišovského ze Slavie, ale mistrovský klub odmítl kouče uvolnit.
Fotbalisté v semifinále baráže přivítají v Praze Irsko. V případě postupu by ve finále hráli opět doma buď s Dánskem, nebo Severní Makedonií.