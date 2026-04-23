Fotbalisté Zbrojovky Brno prožili v pondělí po vzoru hitu Heleny Vondráčkové z nultých let zřejmě dlouhou noc. Po třech letech mohli oslavit postup do nejvyšší soutěže. Sportovní ředitel klubu Martin Jiránek nechtěl vyzdvihovat jedno jediné jméno, které je pod první ligou podepsáno nejvíce. Nakonec jej ale přece jen vyřkl: trenér Martin Svědík.
„V první řadě děkuju strašně moc. Pocity jaký můžou bejt? Jsou skvělý, povedlo se nám to,“ řekl v rozhovoru hned po utkání Artisu Brno s Táborskem (1:1). Tehdy totiž bylo jasné, že Zbrojovka je opět prvoligová.
„Chtěl bych strašně pogratulovat a poděkovat všem fanouškům Zbrojovky, stejně tak celému klubu, protože za mě na tom mají zásluhu úplně všichni. Je to skvělý, že se Zbrojovka vrací do ligy a teď to bude o tom, abychom to tam zvládli a drželi se tam, co nejdýl to bude možné, to znamená už nespadnout nikdy,“ dodal Jiránek.
Do konce soutěže zbývá šest kol a Zbrojovka tak nyní má klid a pohodu. Brněnský celek má na kontě 62 bodů, v dosahu má tedy i hranici osmdesátky, která by byla rekordní. „Mám dojem, že něco menšího se slavit bude,“ pousmíval se Jiránek.
V dosavadních čtyřiadvaceti zápasech utrpěla Zbrojovka jen dvě porážky a další body ztratila za dvě remízy. Což je značka ideál.
„Jednoznačně. Ono to ukazuje to, že jsme tam šest kol před koncem, což je důležitý, protože nikdo nechce hrát poslední dvě kola pořád o ten postup,“ ví Jiránek.
„Kredit musím dát celému realizáku, všem hráčům, protože doopravdy se ukázala týmovost. Každý, kdo přišel na to hřiště, tak tam vždycky něco přinesl a každý na tom má velký podíl. Byla to týmovost, parta, semknutost. Koukali jsme jenom na sebe,“ povídal bývalý reprezentační obránce.
Jedno jméno ale Jiránek přece jen zmínil. Jak moc důležité bylo angažování Martina Svědíka pro Zbrojovku a postup?
„Já už jsem tohle říkal, když jsme Martina Svědíka angažovali, že je to klíčovej muž Zbrojovky. Ten největší kredit nese on. Samozřejmě pak je to vždycky o kompletním realizáku a z hráčů bych určitě nechtěl zapomenout na nikoho. Ale jednoznačně je to ten nejdůležitější člověk,“ uvedl někdejší hráč Bohemians 1905, Spartaku Moskva či Příbrami.
Před vedením Zbrojovky teď nastává doba posilování. Nejdiskutovanějším jménem v současném kádru je bezesporu Lukáš Vorlický, který v Brně hostuje ze Slavie.
I když teď čtyřiadvacetiletý záložník kvůli zranění nehraje, na jaře byl klíčovým mužem, který na suverénním tažení druhou ligou měl velký podíl. A Zbrojovka bude podle Jiránka usilovat o to, aby Vorlického získala natrvalo.
„Tahle práce nekončí nikdy. Člověk během sezony tyhle věci sonduje, zjišťuje, ale jednoznačně teď už je to o lize a v některých věcech nám to určitě pomůže při nějakých vyjednáváních, což je určitě plus. Půjdeme do ligy s tím, že se tam chceme určitě minimálně zachránit a další kroky uvidíme,“ řekl Jiránek.
Ještě předtím ale Zbrojovku čeká zmíněných šest kol ve druhé nejvyšší soutěži. Ten nejbližší zápas už tuhle neděli.