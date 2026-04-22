Táborsko je po pondělní remíze s brněnským Artisem 1:1 druhé v tabulce za Zbrojovkou Brno, která již může slavit postup do nejvyšší soutěže. To by rádo v budoucnu zažilo i vedení Táborska, jehož cílem je pro tuto sezonu udržet se hlavně na barážových pozicích.
Současný výkonný ředitel Táborska, který do klubu přišel v polovině loňského prosince, má pro svou funkci zcela ideální příjmení. Je jím totiž bývalý záložník Ivo Táborský, který prošel Slavií i Českými Budějovicemi.
„Příjmení sedí,“ usmívá se Táborský v rozhovoru pro ČT sport. Ve své nové pozici se ale ještě plně etablovaný úplně necítí. „Abych řekl pravdu, tak ještě úplně ne. Je toho dost té práce, nových věcí,“ dodává.
Moc dobře ví, že Martin Vozábal, který přešel do plzeňské Viktorie, zanechal v Táborsku výraznou stopu. „A já se snažím, co můžu, abych pokračoval. Ještě nejsem silný v kramflecích, ale doufám, že budu brzo a že budeme úspěšní,“ přeje si Táborský.
Předsezonní tisková konference Táborska zněla jasně: cíl je být na barážových příčkách. A to se zatím daří.
„To platí dál, i když samozřejmě výsledky v jarní části mají k optimálu daleko, ale není čas na paniku a cíl zůstává,“ říká Táborský. Klub má po čtyřiadvaceti zápasech 44 bodů.
Pravdou ale je, že vstup do jara nevyšel. Koncem února Táborsko padlo 1:2 ve Vlašimi, poté přišly prohry 0:1 se Zbrojovkou i béčkem Baníku. A aby toho nebylo málo, bez bodu zůstal tým i po porážkách 1:2 od Kroměříže a 0:4 od Ústí nad Labem.
Bod přišel se Spartou B po remíze 1:1 a následná výhra nad Českými Budějovicemi.
„Věřím v to, že do baráže doskáčeme, protože momentálně výsledky nebyl úplně dobré a věřím, že jsme se poslední výhrou nad Dynamem zvedli,“ dodává bývalý manažer právě českobudějovického Dynama, které se dlouhodobě potácí v problémech.
„Není to příjemný pohled, nepřeju jim nic špatného, nedělá mi to dobře, ale teď se soustředím jen na Táborsko, kam směřuju veškerou svoji energii,“ komentuje to Táborský.
Ale zpět k Táborsku. Dlouhodobá vize klubu podle výkonného ředitele je nejvyšší soutěž.
„Město by si zasloužilo první ligu, ale nemáme odpovídající stadion, na čemž pracujeme také. Rozrůstá se tribuna, ono to také bude vypadat jinak, až se dostaví,“ ví Táborský.
„Je to krůček po krůčku, aby to směřovalo k tomu, abychom splnili podmínky pro první ligu a potom to bude hlavně o té sportovní stránce,“ zdůrazňuje před 25. kolem, kdy Táborsko hostí v sobotu pátou Příbram, která má o šest bodů méně.