Čeští reprezentanti v malém fotbale porazili v osmifinále evropského šampionátu v Bratislavě Černou Horu 2:0 a postoupili do čtvrtfinále.
Loni ve čtvrtfinále mistrovství světa Češi v malém fotbale s Černou Horou prohráli, teď v osmifinále evropského šampionátu jí to oplatili.
Do vedení je v Bratislavě poslal v šesté minutě parádní ranou z dálky Daniel Klíma. O chvíli později se vydal na výlet na útočnou polovinu hřiště brankář Ondřej Bíro a jeho rána skončila po odrazu na tyči.
Pojistku na české vítězství dal až v druhé minutě nastavení z půlky David Cupák. Po výsledku 2:0 postoupili Češi po čtyřech letech na Euru do čtvrtfinále.