SESTŘIHČeši oplatili Černé Hoře loňské vyřazení a jsou ve čtvrtfinále ME v malém fotbalu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
Sestřih osmifinále ME v malém fotbalu Česko – Černá Hora
Čeští reprezentanti v malém fotbale porazili v osmifinále evropského šampionátu v Bratislavě Černou Horu 2:0 a postoupili do čtvrtfinále.

Loni ve čtvrtfinále mistrovství světa Češi v malém fotbale s Černou Horou prohráli, teď v osmifinále evropského šampionátu jí to oplatili.

Do vedení je v Bratislavě poslal v šesté minutě parádní ranou z dálky Daniel Klíma. O chvíli později se vydal na výlet na útočnou polovinu hřiště brankář Ondřej Bíro a jeho rána skončila po odrazu na tyči.

Pojistku na české vítězství dal až v druhé minutě nastavení z půlky David Cupák. Po výsledku 2:0 postoupili Češi po čtyřech letech na Euru do čtvrtfinále.

