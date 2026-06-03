Konec ve čtvrtfinále. Reprezentace v malém fotbale si semifinále evropského šampionátu v Bratislavě nezahraje. Český tým podlehl v utkání o postup mezi čtyři nejlepší týmy ME Ázerbajdžánu 2:5 a turnaj pro něj končí.
Proti nebezpečnému soupeři tahal český výběr od začátku za kratší konec. Až když po přestávce dal Ázerbajdžán po chybě kapitána Ondřeje Bíra v brance čtvrtý gól, prosadili se i čeští hráči. Nejdříve tečovanou střelou snížil Exner na 1:4 a chvíli poté si tvrdý centr před soupeřovu branku srazil za záda vlastního gólmana dezorientovaný Taghijev.
Ovšem to bylo z české strany všechno a soupeři to nevzalo klid z kopaček, což se projevilo tím, že odpověděl pátým gólem a ještě nastřelil tyč.
V závěru byl ještě Bíro vyloučen, když po ztrátě míče na soupeřově polovině zatáhl za záchranou brzdu a úmyslně fauloval protihráče.
Český celek nemohl celé utkání najít zbraň proti rychlé a nápadité hře Ázerbajdžánců, kteří měli zápas většinu času ve své moci.