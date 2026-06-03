Fotbal

SESTŘIHČeši dostali od Ázerbajdžánu na rozloučenou s ME ve čtvrtfinále pět gólů


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Sestřih utkání Česko – Ázerbajdžán
Zdroj: ČT sport

Konec ve čtvrtfinále. Reprezentace v malém fotbale si semifinále evropského šampionátu v Bratislavě nezahraje. Český tým podlehl v utkání o postup mezi čtyři nejlepší týmy ME Ázerbajdžánu 2:5 a turnaj pro něj končí.

Proti nebezpečnému soupeři tahal český výběr od začátku za kratší konec. Až když po přestávce dal Ázerbajdžán po chybě kapitána Ondřeje Bíra v brance čtvrtý gól, prosadili se i čeští hráči. Nejdříve tečovanou střelou snížil Exner na 1:4 a chvíli poté si tvrdý centr před soupeřovu branku srazil za záda vlastního gólmana dezorientovaný Taghijev.

Ovšem to bylo z české strany všechno a soupeři to nevzalo klid z kopaček, což se projevilo tím, že odpověděl pátým gólem a ještě nastřelil tyč.

V závěru byl ještě Bíro vyloučen, když po ztrátě míče na soupeřově polovině zatáhl za záchranou brzdu a úmyslně fauloval protihráče.

Český celek nemohl celé utkání najít zbraň proti rychlé a nápadité hře Ázerbajdžánců, kteří měli zápas většinu času ve své moci. 

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