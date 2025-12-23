Ve velké pohodě je fotbalový záložník Václav Černý v Tureckém Besiktasu. V tamním poháru zařídil svému týmu dvěma góly výhru 2:1 na hřišti istanbulského rivala Fenerbahce. Osmadvacetiletý český reprezentant dal dva góly podruhé během devíti dnů.
Černý srazil dvěma góly v poháru Fenerbahce
Černý v prvním zápase skupinové fáze poháru otevřel skóre ve 33. minutě. Deset minut nato vyrovnal za Fenerbahce z penalty bývalý hráč Realu Madrid či PSG Marco Asencio.
Utkání rozhodl český ofenzivní záložník v první minutě nastavení, poté co se v pokutovém území zasekávačkou zbavil obránce a chladnokrevně zakončil střelou po zemi.
Dvakrát se Černý trefil i předminulou neděli v lize při remíze 3:3 proti Trabzonsporu.