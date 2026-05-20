Je to pro mě nepopsatelné. Čekám, jestli se probudím, uvedl Kačor

Pavel Kačor zažil přelomovou sezonu. Původně měl jít hostovat do druhé ligy, nakonec se ale stal členem reprezentace do 21 let a s Karvinou ovládl domácí pohár. Po nečekaném triumfu 3:1 nad Jabloncem přemohly devatenáctiletého záložníka emoce a nemohl vítězství uvěřit.
„Pro mě je to nepopsatelné, protože jsem ještě před začátkem tohoto ročníku měl jít hostovat do Prostějova do druhé ligy. Kdyby mi někdo v té době řekl, že se dostanu do reprezentace U21 a vyhraju MOL Cup, asi bych se na něj blbě koukal a zeptal se, jestli si dělá srandu,“ prohlásil.
„Teď když tady sedím, pořád tomu nemůžu věřit. Čekám, jestli se třeba probudím, nebo mě někdo štípne a tenhle sen skončí. Jsem za to velice rád, jsem vděčný,“ uvedl bývalý hráč slávistického B-týmu.
Proti Jablonci odehrál 82 minut, závěr strávil na střídačce. „Na lavičce jsem se (po konci zápasu) skácel k zemi a začal jsem brečet. Nekoukal jsem se na okolí. Až po nějaké době jsem se zvedl a šel jsem oslavovat s týmem,“ líčil Kačor.
První velké trofeje Karviné v klubové historii si vážil o to víc, že je odchovancem klubu. „Z kluků, co v klubu jsou, jsem v něm od nejnižšího věku, takže to byl pro mě speciální zápas. Celou dobu jsem věděl, že to zvládneme, věřil jsem v to. I oslava mě trochu dojala. Pro mě jakožto odchovance je to něco neskutečného,“ podotkl autor dvou ligových branek.
Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném 4. předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy. Není však jisté, jestli si je Slezané zahrají, protože jsou podezřelí v korupční kauze. UEFA by je do soutěže nemusela pustit. V takovém případě by účast ve 4. předkole Evropské ligy přešla do ligy na třetí Plzeň.
„Nijak to nevnímáme. Uvidíme po tom, co se rozhodne. Hlavně jsme rádi, že jsme MOL Cup vyhráli. Nejdůležitější je pro nás trofej. Pro Karvinou je neskutečné, když se vyhraje něco takového. Jestli budeme hrát evropské poháry, se uvidí. Teď to momentálně neřešíme,“ řekl Kačor.
Jeho tým ve finále prohrával, na přelomu poločasů ale skóre obrátil a od 57. minuty měl početní výhodu. V nastavení pak Karviná stanovila konečný výsledek.
„Nečekali jsme, že bychom takhle rychle inkasovali, ale věděli jsme, jakou máme sílu a že je hřiště skvělé, že nám vyhovuje. Jablonec jsme přehrávali a všichni jsme věřili, že to můžeme ještě otočit. Vůbec jsme nepomýšleli na to, že jsme dostali gól a že pro nás končí zápas,“ uvedl Kačor.
Ocenil příznivce týmu. „Fanouškům bych poděkoval. Kdybych mohl, tak každému zvlášť. Kulisu vytvořili neskutečnou, výhra jde i za nimi, protože byli naším dvanáctým hráčem. Neskutečně nás podporují celou sezonu i po dobu té kauzy. Nesmírně si toho vážíme a i to vítězství je pro ně,“ uvedl mládežnický reprezentant.
Jaké budou oslavy na cestě domů, netušil. „Kluci říkali, že zastavíme na benzince. Dál nevím,“ prohlásil Kačor.