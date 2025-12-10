Víkendová porážka se Slováckem (0:3) je již zapomenuta. Alespoň to říká plzeňský trenér Martin Hyský, jehož s mužstvem čeká zápas Evropské ligy s Panathinaikosem. Řeckého soupeře uznává a jeho kvalitu považuje na úrovni týmu z Ligy mistrů.
Čeká nás soupeř na úrovni Ligy mistrů, uvědomuje si Hyský
Zatímco v Evropské lize Západočeši v dosavadních pěti kolech hlavní fáze neprohráli, v domácí soutěži se jim v této sezoně nedaří. Po nečekaném debaklu na Slovácku ztrácejí z pátého místa na lídra tabulky Slavii už třináct bodů. „Myslím, že všichni cítíte a já také, že na té evropské scéně má to mužstvo tvář. Že je schopné hrát aktivním způsobem. Myslím, že to bude klíčové i do zítřejšího zápasu, abychom zase byli aktivní, odvážní. A je to taková hodně velká motivace pro nás, že budeme chtít odčinit ten nepovedený zápas na Slovácku,“ řekl Hyský.
„Věřím, že mužstvo to chápe. Že ví, že výkon musí být diametrálně rozdílný. Věřím tomu, že evropská scéna samozřejmě vždy přidá trochu víc k té motivaci, i když to není dobře. Já si představuju, abychom ke každému zápasu, ať je to na evropské, ligové scéně nebo český pohár, přistupovali stejně,“ doplnil Hyský.
S mužstvem si již nepovedené utkání se Slováckem důkladně rozebral. Neprozradil, zda zamíchá se zahajovací jedenáctkou. „Jestli budou změny v sestavě, to teď nechci komentovat. Já mám radost z toho, že mužstvo je téměř kompletní. Že nám skoro nikdo nechybí a určitě máme z čeho vybírat,“ pochvaloval si Hyský.
Jeho tým má v Evropské lize na kontě devět bodů, a pokud v Řecku neprohraje, bude mít na dosah jarní vyřazovací boje. „Obě mužstva si stojí v tabulce rovnocenně s body. Vnímáme, že oba týmy mohou zítra udělat rozhodující krok k postupu do jarní části. Chceme vyhrát,“ uvedl Hyský.
Západočeši před sebou mají poslední dva duely podzimní části sezony, v neděli v lize přivítají v závěrečném letošním utkání pražskou Duklu. „Myslím si, že tým má energii. Jsme si dobře vědomi toho, že tyhle poslední dva zápasy jsou samozřejmě extrémně důležité. Chceme je odehrát oba dva vítězně,“ prohlásil Hyský.
Panathinaikos od konce října vede slavný španělský trenér Rafael Benítez. „Je to velmi zkušené mezinárodní mužstvo, které má hodně silné individuality vepředu. Ať už je to Teté nebo Zarúrí. Myslím si, že asi nebudou úplně spokojení se situací, kterou momentálně mají v řecké lize. Je tam chvíli nový trenér, který se snaží to mužstvo asi trošku přebudovat. Rozhodně nás čeká extrémně těžký soupeř na úrovni Ligy mistrů,“ mínil Hyský.
Plzeň zvítězila v jediném z posledních šesti duelů. „Oddělil bych ten jeden zápas (na Slovácku) od těch ostatních. Myslím, že mužstvo po té změně herního stylu velmi dobře reaguje. Za tu dobu, co jsem u mužstva, zahrálo skvělé zápasy. Chci, abychom byli silní na míči, snažili se kontrolovat tempo hry,“ řekl Hyský.
„Myslím, že tohle nám v některých pasážích v minulých zápasech úplně nešlo. Byli jsme hodně hektičtí a vyhazujeme. Je to o tom, abychom se zítra i v dalších zápasech správně rozhodovali. Bude to opravdu velký zápas. Chtěl bych pozvat každého fanouška, který bude mít možnost, ať se na nás podívá. Tohle jsou opravdu skvělé zápasy,“ dodal Hyský.