Čeferin se bude ucházet o znovuzvolení do čela UEFA

Aleksander Čeferin se bude v příštím roce ucházet znovu o post předsedy evropské fotbalové unie UEFA, kterou vede od roku 2016. Organizace oznámila, že slovinský funkcionář přijal jednomyslnou výzvu 55 národních federací z Evropy, aby kandidoval i na další funkční období.
Čeferin původně před dvěma a půl lety na kongresu v Paříži prohlásil, že se o znovuzvolení ucházet nebude. Zareagoval tak na debaty o změně stanov, podle nichž se nově jeho první zkrácený termín (2016–19) zahájený po rezignaci Michela Platiniho nezapočítává do limitu tří funkčních období. Podle tehdejších kritiků měla změna připravit půdu pro čtvrté znovuzvolení, UEFA ale úpravu hájila jako právně nezbytnou.
Nyní Čeferin změnil názor a v době, kdy UEFA vede opozici proti šéfovi světové federace FIFA Giannimu Infantinovi, přijal výzvu k další kandidatuře. Možnost, že by se příští rok sám ucházel jako Infantinův soupeř o pozici prezidenta FIFA, Čeferin už dříve vyloučil.
Žádný protikandidát zatím veřejně o post předsedy UEFA zájem neprojevil. Volby se uskuteční na 51. kongresu UEFA, který je na programu 22. dubna 2027 v Astaně.
Na schůzce v Berlíně členské svazy UEFA nyní jednaly i o dalším postupu v současné krizi kolem FIFA. Evropská unie bez uvedení konkrétního jména nastínila, kdo by měl nahradit Infantina. Mělo by jít o „respektovanou a sjednocující osobnost, hluboce zakořeněnou ve fotbale“. Nový předseda by měl podle UEFA „reprezentovat FIFA na celosvětové úrovni a poskytovat vedení, aniž by vykonával operativní řídicí funkce“.