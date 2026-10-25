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Fotbal

Bylo to složité období, přiznal kanonýr Brunes po restartu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Tři měsíce nedal gól, ale čekání na něj zakončil velkou parádou, trefil se hned čtyřikrát. Sparťanský útočník Jonatan Brunes tak přispěl k debaklu Slovácka 1:5. Norský útočník přiznal, že gólová dieta pro něho nebyla jednoduchá, nic zásadního ale v přípravě ani tréninku neměnil a neradil se o tom ani se svým bratrancem Erlingem Haalandem, hvězdou Manchesteru City.

Brunes se prosadil po třinácti soutěžních zápasech, předtím za Spartu skóroval pouze při svém debutu proti Zlínu na konci července a v jednom přípravném zápase.

„Nikdy jsem neměl takovou sérii, bylo to složité období. Náročné i pro moji rodinu, možná jsem byl někdy lehce otrávený. Ale dělal jsem pořád to samé a doufal, že se to otočí,“ řekl Brunes po zápase.

Letní posila z polské Čenstochové dala čtyři góly v soutěžním utkání už potřetí, dosud to ale bylo pouze na začátku kariéry ve třetí a čtvrté norské lize.

„Byl to zase skvělý pocit. Už to bylo jen o tom, že jsem dal první gól, a zbytek následoval,“ podotkl Brunes. „Nevím, čím to bylo, že jsem tak dlouho nedokázal skórovat. Jedno období jsem se ani nedostával do šancí, to se ale v posledních zápasech změnilo. Pak už to bylo jen o tom nějakou proměnit,“ dodal.

Svůj střelecký půst neřešil se svým bratrancem Haalandem. „O fotbale se vůbec nebavíme. Hrajeme v podstatě každé tři dny, bavíme se o všem možném, ale ne o fotbale. Tohle nebylo vůbec téma,“ přiznal útočník Sparty.

Norský fotbalista se s pěti góly posunul na dělené druhé místo ligové tabulky střelců. V čele je Martin Šubert z Mladé Boleslavi se sedmi brankami.

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