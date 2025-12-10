Fotbal

Bude to náročné, říká kouč Benítez před zápasem s Plzní


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Slavný trenér Rafael Benítez povede fotbalisty Panathinaikosu v Evropské lize proti Plzni. Španělský kouč věří, že se řecký celek od jeho říjnového příchodu zlepšuje, ale v tomto ročníku Evropské ligy s dosud neporaženou Viktorií očekává těžký a fyzicky náročný boj.

„Neřeknu vám nic speciálního – Plzeň je dobrý tým, hodně běhají, jsou velmi agresivní, mají výborné protiútoky. Známe jejich vlastnosti. Musíme mít jasno v tom, co chceme na hřišti dělat. Nemůžeme jen tak pobíhat kolem nich. Musíme to mít vyvážené, dobrou organizaci hry,“ řekl Benítez.

Jeho svěřenci jsou po pěti z osmi kol ligové fáze s devíti body na čtrnáctém místě tabulky o skóre za Plzní, která v soutěži jako jeden ze čtyř týmů ještě neprohrála. „Musíme se vyvarovat toho, aby chodili do protiútoků. Soupeř si věří, má na to dělat dobré výsledky. Zatím se jim to v pohárové Evropě dařilo. Bude to nesmírně náročné, ale můžeme uspět,“ podotkl pětašedesátiletý kouč.

Jeho tým je stejně jako Plzeň blízko postupu do vyřazovací fáze, kam projde 24 z 36 účastníků soutěže. „Je to velmi důležitý zápas. Ale i když zítra nevyhrajeme, můžeme vyhrát další dva zápasy a postoupit. Tohle nebude konec. Každopádně chceme vyhrát a uděláme pro to všechno,“ uvedl trenér, který v roce 2005 dovedl Liverpool po slavném obratu proti AC Milán k triumfu v Lize mistrů.

Panathinaikos převzal na konci října a v dosavadních 10 soutěžních utkáních s ním sedmkrát vyhrál, jednou remizoval a dvakrát utrpěl porážku. V posledních dvou kolech řecké ligy nicméně tým nezvítězil a po víkendové remíze 2:2 v Larisse ztrácí z šestého místa tabulky propastných 15 bodů na vedoucí Olympiakos Pireus.

„Víme, že jsme v nějakém procesu. Když jsem přicházel, mluvili jsme o nedostatku sebevědomí, nejistotě. To se v posledních zápasech nestalo. Když remizujete v zápasech jako v Larisse, kde jsme měli vyhrát, je logické, že atmosféra je pesimistická. Mohli jsme dosáhnout lepších výsledků, ale tým se zlepšil. Hráči hrají ve vyšší intenzitě a rychlosti, víc běhají,“ prohlásil Benítez.

Související články

Tonoucí Slovácko vyškolilo Plzeň, Sparta veze výhru z Hané a Zlín narazil v Boleslavi

6. 12. 2025

Tonoucí Slovácko vyškolilo Plzeň, Sparta veze výhru z Hané a Zlín narazil v Boleslavi

Benítez skončil v Evertonu. Poslední kapkou byla prohra s Norwichem

16. 1. 2022

Benítez skončil v Evertonu. Poslední kapkou byla prohra s Norwichem

Benítez se po vyhazovu z Realu pokusí zachránit v Premier League Newcastle

11. 3. 2016

Benítez se po vyhazovu z Realu pokusí zachránit v Premier League Newcastle
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.