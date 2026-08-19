Bouřlivá atmosféra na Ibroxu by měla hráče pozitivně motivovat, věří Kozel

Trenér Luboš Kozel věří, že fotbalisté Jablonce ve čtvrtečním úvodním zápase závěrečného 4. předkola Konferenční ligy v Glasgow proti Rangers nepodlehnou prostředí na vyprodaném stadionu Ibrox. Taková atmosféra by měla hráče spíš pozitivně motivovat, uvedl kouč.
Na legendárním Ibroxu se očekává bouřlivá atmosféra. Kouč věří, že se jeho tým nenechá prostředím zaskočit a pokusí se uhrát co nejlepší výsledek. „Připravit na to hráče asi úplně nejde. To si musíte prožít. Fotbal je pořád stejný, ale tohle musí dostat z hlavy ven. Spíš by je taková atmosféra měla motivovat pozitivně,“ uvedl Kozel.
Před takovou kulisou chce podle něj hrát každý. „Budu na hráče apelovat, aby se soustředili na plnění věcí na hřišti a okolí se snažili co nejvíce vypustit. Na takové zápasy každý rád vzpomíná, tím spíš, pokud by to dobře dopadlo,“ řekl jablonecký kouč.
Konfrontace s Rangers pro něj představuje významný milník. „Jsem rád, že jsme se za dva roky, co jsem v Jablonci, dostali až sem. Teď můžeme ukázat, jak vysoko jsme se dostali a jestli jsme konkurenceschopní. Porveme se o to,“ uvedl Kozel.
Mužstvo se na vyhlášenou atmosféru těší. „Nepřijeli jsme sem domácím darovat vítězství. Je jasné, že Rangers jsou favoritem. My se na zápas těšíme. Věřím, že podáme výkon, kterým to domácím co nejvíce ztížíme. Bude proti nám stát velmi silný soupeř, který neuspěl v minulém kole Evropské ligy. Budou namotivovaní a chtít využít domácího prostředí,“ řekl vlašimský rodák.
Jablonec hledá inspiraci u Jagiellonie Bialystok, která skotský tým vyřadila. „Rangers je historicky velmi známý klub. Individuální kvalita je vysoká, ofenzivní síla obrovská. Snad sedm jejich hráčů bylo na mistrovství světa. Přesto věřím, že jim budeme důstojným soupeřem a po prvním zápase to zůstane otevřené i pro odvetu na Střelnici,“ uvedl Kozel.