Boloňa s Martinem Vitíkem remizovala ve 20. kole italské ligy v Comu 1:1. Půl hodiny hrála v deseti, přesto poprvé po šesti kolech sahala po vítězství a vyrovnávací gól inkasovala až v nastavení. Podesáté remizovala i Pisa, v Udine hrála 2:2 a zůstává poslední.
SESTŘIHBoloňa s Vitíkem sahala po vítězství, byla z toho ale jen remíza
Vitík začal na lavičce, ale už ve 26. minutě vystřídal zraněného Kolumbijce Lucumiho. Como po třech výhrách v řadě bez inkasované branky bylo blízko první domácí porážce v této sezoně. Nejlepší obranu v Serii A, která dosud inkasovala jen dvanáctkrát, zaskočil po změně stran útočník Cambiaghi. Italský reprezentant se šikovně protáhl mezi třemi protihráči, ale po hodině hry si pokazil reputaci. Ohnal se po soupeři loktem a na doporučení videorozhodčího dostal červenou kartu.
Už za čtyři minuty mohli domácí početní převahu využít. Rozhodčí souboj Vitíka s Řekem Duvikasem ocenil penaltou, ale u videa usoudil, že český obránce pravidla neporušil. Nejlepší střelec domácích Argentinec Paz sedmý gól nepřidal, jeho střelu zastavila tyč. Ve čtvrté nastavené minutě ale zachránil domácím bod Chorvat Baturina a Como na šestém místě může dál snít o první účasti na evropské scéně.
Nováček z Pisy si od postupu mezi elitu připsal jediné vítězství, když na začátku listopadu uspěl proti Cremoně. Tentokrát začal nadějně a Tramoni mu zařídil vedení. Jenže to trvalo jen šest minut, než Belgičan Kabasele vyrovnal. Ještě do přestávky proměnil Angličan Davis penaltu. Pro nejlepšího střelce Udine to byl už šestý gólový zápis, přitom za dvě předchozí sezony se trefil dohromady jen třikrát. Dán Meister sice vyrovnal, ale Pisa, která se chystá dotáhnout přestup plzeňského útočníka Durosinmiho, poslední příčku neopustila.
Výsledky 20. kola italské fotbalové ligy
Como – Boloňa 1:1 (90.+4 Baturina – 49. Cambiaghi)
Udine – Pisa 2:2 (19. Kabasele, 40. Davis z pen. – 13. Tramoni, 68. Meister)
18:00 AS Řím – Sassuolo
20:45 Bergamo – FC Turín