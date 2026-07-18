Bílý dům se zastal Argentinců kvůli transparentu o Falklandech

Bílý dům v pátek obhajoval právo fotbalového týmu Argentiny na svobodu projevu poté, co argentinští fotbalisté na mistrovství světa rozvinuli kontroverzní transparent na podporu územního nároku Argentiny na Falklandské ostrovy, které jsou britským zámořským územím a které Argentina označuje jako Malvíny. Argentinci tímto gestem slavili středeční vítězství nad Anglií v semifinále šampionátu a vysloužili si kritiku od Londýna. Argentinský prezident Javier Milei v reakci uvedl, že Argentina se přibližuje získání sporných ostrovů.
Na otázku, zda se hráči zachovali nesprávně, šéf pracovní skupiny Bílého domu pro FIFA Andrew Giuliani uvedl, že argentinský tým má příležitost i možnost ve Spojených státech „činit taková prohlášení“.
Guiliani zmínil ochranu svobody projevu danou americkou ústavou: „Ve Spojených státech amerických věříme v první dodatek ústavy.“
Někteří Argentinci po utkání před tribunou s fanoušky radostně poskakovali s bílým kusem látky, na němž bylo velkými písmeny napsáno „Las Malvinas son argentinas“ (Malvíny jsou argentinské).
„A také vždycky budou,“ řekl záložník Leandro Paredes v televizním rozhovoru. Gesto připomnělo britsko-argentinskou válku z roku 1982 o sporné ostrovní území, v níž zvítězili Britové.
Argentinskému týmu by mohl hrozit trest od světové federace FIFA, jež politické projevy při zápasech zakazuje. Úřad britského premiéra Keira Starmera vyzval federaci k vyšetření incidentu.
„Mistrovství světa sice možná nevyhrajeme, ale Falklandské ostrovy jsou rozhodně naše. Odhodlání bránit Falklandy nikdy neochabne,“ uvedl Starmerův mluvčí.
Milei reakci Británie na sociální síti X v nepřímé narážce přirovnal k „hysterickým výstupům“. Argentina se podle něj mezitím přibližuje k získání Malvín a rovněž Jižní Georgie a Jižních Sandwichových ostrovů, které jsou také britským zámořským územím.
Argentinský prezident sdílel příspěvek americko-izraelského právníka Marca Zella, předsedy zámořské větve Republikánské strany v Izraeli.
Zell uvedl, že už loni vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa k přehodnocení dlouhodobé zahraniční politiky Washingtonu vůči Falklandským/Malvínským ostrovům a k podpoření argentinské suverenity nad tímto územím.
Britsko-argentinská válka o Falklandské ostrovy trvala přes 70 dnů. Ostrovy jsou od roku 1833 britským zámořským teritoriem.
Argentina se toto strategicky důležité, ale nehostinné území v jižním Atlantiku neúspěšně pokusila v ozbrojeném konfliktu získat. Ve válce zahynulo 648 Argentinců a 255 Britů.
V roce 2013 se obyvatelé Falklandských ostrovů drtivou většinou vyslovili pro zachování statusu britského zámořského území. V dvoudenním referendu s více než 90procentní volební účastí podpořilo setrvání pod Británií 1513 z celkových 1517 hlasujících. Proti byli pouze tři voliči.