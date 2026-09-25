Bilić: Nasadíme v Praze nejsilnější sestavu. Uvidíme ale, jak se bude cítit Modrić

Staronový trenér chorvatské reprezentace Slaven Bilić počká, jak se bude cítit legendární Luka Modrić. Jinak chce v sobotním úvodním utkání elitní divize Ligy národů proti Česku nasadit nejsilnější možnou sestavu. Osmapadesátiletý kouč plánuje během náročné série čtyř zápasů v 11 dnech využít všechny nominované hráče. Přímý přenos utkání sledujte v sobotu od 20:35 na ČT sport a ČT sport Plus.
Před rokem se po odvolání Ivana Haška spekulovalo o Biličovi jako o možném trenérovi českého týmu. Oslovil ho manažer reprezentací Pavel Nedvěd, který ho měl na seznamu vytipovaných adeptů. „Spekulace,“ řekl Bilić, mávl rukou a více se k tomu nechtěl vracet.
Národní tým svojí země vedl již v letech 2006-2012 a letos se k němu vrátil poté, co skončila éra úspěšného Zlatka Daliče. Obnovená premiéra Biliče čeká v Edenu.
Otázkou je, zda nasadí i jednačtyřicetiletého Modriče. Největší hvězda týmu nebyla v posledních dnech zcela fit, ale v Praze už trénovala.
„Jdeme do toho s tím, že nasadíme tým v tomto okamžiku v nejlepším možném složení. Vše závisí hlavně na Lukovi, uvidíme, jak na tom bude ráno. Máme jednoho, dva hráče, co se necítí úplně dobře. Třeba Baturina,“ uvedl kouč.
Dalšími účastníky skupiny A3 jsou mistři světa Španělé a Angličané, kteří na letošním světovém šampionátu získali bronz.
„Začneme v Praze s týmem, který považuji za nejlepší. Neuvažuji v tuhle chvíli o Španělsku, i když nás čekají další neskuteční soupeři. Ale základ je zvládnout první zápas, start mužstva pod mým vedením. Chceme vytvořit náležitý dojem a uhrát dobrý výsledek. Ano, musíme dbát na náročný program čtyř zápasů. Záleží, kdo utkání začíná, ale taky kdo ho končí. Během srazu využijeme téměř všechny hráče,“ řekl Bilić.
Analýzu soupeře ztížila Chorvatům skutečnost, že český tým se představí poprvé pod novým koučem Santim Deniou. Je otázkou, s čím španělský trenér přijde.
„Ano, Češi mají nového trenéra jako my. Čeká se od něj, že bude hrát podle svého profilu jiný fotbal, než hrálo Česko dosud. My jsme to zatím nemohli vidět, nemáme ty parametry a vzorce,“ uvedl bývalý obránce West Hamu či Evertonu.
Chorvati však neočekávají, že by se český tým až tak změnil. „Analyzovali jsme Česko před a na mistrovství světa. Mělo velmi silný tým, hlavně běžecky, v soubojích, zisku odražených míčů a ve standardkách. Nevěřím, že by trenér ustoupil od některé z těchto věcí. Na MS sice nepostoupili ze skupiny, ale v každém utkání byli konkurenceschopní. Nebyl rozdíl mezi nimi a soupeři, jen ve 100 gramech, jak říkáme. Víme, že někteří jejich hráči už skončili,“ řekl Bilić.