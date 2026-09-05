Fotbal

Bilbao si vyšláplo na Atlético, La Coruňa zvládla duel s Villarrealem


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

První porážku v sezoně utrpěli fotbalisté Atlétika Madrid, kteří ve 4. kole španělské ligy prohráli 0:3 s Bilbaem. Athletic, jenž odstartoval ligu dvěma prohrami, navázal na vítězství 2:0 ve Vigu z minulého kola. Villarreal dvakrát vedl, přesto nakonec doma podlehl La Coruni 2:3 a nadále čeká na první ligovou výhru.

Atlético mělo v prvním dějství herní převahu. I Kang-in a Álex Baena ve svých šancích však neuspěli. Bilbao za to hosty potrestalo po startu druhého poločasu. Sraženou střelu Iňakiho Williamse do sítě z bezprostřední blízkosti usměrnil Nico Williams. O dvě minuty později starší z bratrů Iňaki uvolnil spoluhráče Navarra, který se zbavil Grimalda a umístěnou střelou překonal Oblaka podruhé. Výhru zpečetil v 90. minutě Sancet, jenž doklepl do sítě zblokovaný centr Gerenabarreny.

Villarreal vstoupil do utkání aktivně a v 19. minutě mu zařídil vedení Pépé. Hosté srovnali krátce před přestávkou. Dosud jediný střelec Deportiva v lize, útočník Aubameyang, se tentokrát zhostil role nahrávače a ke skórování vybídl Cruze Lusimiho.

Žlutá ponorka získala vedení zpět v 76. minutě po vlastním gólu Traorého. La Coruňa bleskově srovnala zásluhou Eddahchouriho, jemuž znovu přihrál Aubameyang. A gabonský kanonýr se podepsal i pod rozhodující branku v 88. minutě, tentokrát byl sám střelcem a připsal si už čtvrtý gól v sezoně. Deportivo zažívá po osmi letech povedený návrat do La Ligy a zatím nenašlo přemožitele.

Španělská fotbalová liga – 4. kolo:

Betis – Real Madrid 1:0 (81. Parrott), Bilbao – Atlético Madrid 3:0 (46. N. Williams, 48. Navarro, 90. Sancet), Vallecano – Santander 3:2 (43. a 47. Camello, 17. Ratiu – 4. Canales, 28. García), Villarreal – La Coruňa 2:3 (19. Pépé, 76. vlastní Traoré – 43. Cruz Luisimi, 79. Eddahchouri, 88. Aubameyang).

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