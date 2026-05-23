Z druhé ligy sestupuje rezerva pražské Sparty, která si v posledním kole neporadila s rezervním týmem Baníku Ostrava, a Jihlava, které už nestačila k záchraně ani výhra 3:1 nad Ústím nad Labem. Navzdory porážce 1:2 v Prostějově obsadilo druhé místo Táborsko a v baráži o nejvyšší soutěž se utká s Baníkem Ostrava. Na třetí pozici skončil Artis Brno, který si o účast mezi elitou zahraje se Slováckem.
Táborsko s Artisem jako by se v baráži chtěly vyhnout Baníku Ostrava a oba celky v závěrečném kole shodně prohrály 1:2. Jihočeský celek sice v Prostějově rychle vedl, ale Hanáci bojující o udržení po změně stran skóre otočili. Domácí tým se díky vítězství zachránil o jediný bod před Jihlavou.
Artis proti Chrudimi v jejím pardubickém azylu těsně před přestávkou srovnal, když se z penalty prosadil Nigerijec Adediran. Nejlepší střelec soutěže dal v sezoně druhé ligy 17 gólů. Východočeši nicméně v poslední dvacetiminutovce znovu strhli vedení na svou stranu. Artis v tabulce skončil o bod za Táborskem.
Jihlava v závěru soutěže třikrát za sebou zvítězila, k záchraně už jí to ale nepomohlo. Vysočina opouští profesionální soutěže po dlouhých 26 letech, v sezoně 2017/18 přitom hrála ještě první ligu. Ústí nad Labem zakončilo ročník na čtvrté příčce, první mimo barážové pozice, na třetí Artis mu chyběly čtyři boy.
Poslední místo obsadilo sparťanské „béčko“, které v souboji rezerv podlehlo 0:1 Baníku. Vzhledem k dalším výsledkům už by Pražanům nestačila k udržení ani případná výhra na stadionu ostravského soupeře. Zápas na Bazalech rozhodl v 66. minutě střídající Drozd. Mladíci Baníku skončili v tabulce pátí, nejvýše z rezervních mužstev.
Již jistý vítěz druhé ligy a postupující mezi elitu Zbrojovka Brno rozdrtila České Budějovice 4:1. Jeden z gólů domácích dal i kapitán Hofmann, pětatřicetiletý obránce při rozlučce s profesionální kariérou v 80. minutě suverénně proměnil penaltu. Zbrojovka vyhrála 24 z 30 kol a tabulku ovládla drtivě o 23 bodů před Táborskem. Po utkání před téměř šesti tisícovkami diváků převzala pohár pro vítěze soutěže.
Ve zbylých zápasech Slavia B po přestřelce v závěru porazila Vlašim 3:2, Kroměříž zvítězila na stadionu Viktorie Žižkov 2:1 a Opava se rozešla s Příbramí bez branek. Slezané v roli podezřelého figurují v nynější korupční aféře a jejich budoucnost v soutěži může být navzdory konečnému sedmému místu nejistá.
Výsledky 30. kola druhé fotbalové ligy
Prostějov – Táborsko 2:1 (0:1)
Branky: 51. Kramář, 66. Hranoš – 19. Havel. Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš. ŽK: Dziuba, Hais – Varačka, Voleský, Hák. Diváci: 930.
Chrudim – Artis Brno 2:1 (1:1)
Branky: 21. Bauer, 75. Jurčenko – 44. Adediran z pen. Rozhodčí: Mach – Ježek, Marek. ŽK: Schön, Doleček – Hamansenya, Vukadinovič. Diváci: 220.
Jihlava – Ústí nad Labem 3:1 (3:0)
Branky: 20. a 35. Omotoye, 1. Miška – 52. Richter. Rozhodčí: Wulkan – Kubr, Hurych. ŽK: Lacko – Kott, Moulis. Diváci: 723.
Slavia Praha B – Vlašim 3:2 (1:1)
Branky: 8. Necid, 80. Belžík, 88. Horský – 10. Franěk, 86. Tesař. Rozhodčí: Lovětínský – Vlček, Cichra. ŽK: Okonkwo – Hruška. Diváci: 275.
Viktoria Žižkov – Kroměříž 1:2 (1:1)
Branky: 35. Gembický – 30. vlastní Jirásek, 53. Ovesný. Rozhodčí: Kubečka – Váňa, Matoušek. ŽK: Reiter – Aldin. Diváci: 1258.
Baník Ostrava B – Sparta Praha B 1:0 (0:0)
Branka: 66. Drozd. Rozhodčí: Zaoral – Nádvorník, Hájek. ŽK: Frýdl, Řeháček, Bitta – Schánělec, Moudrý. Diváci: 165.
Zbrojovka Brno – Dynamo České Budějovice 4:1 (1:0)
Branky: 6. Vachoušek, 50. Velich, 80. Hofmann z pen., 89. Kanakimana – 52. Gantogtoch. Rozhodčí: Kotala – Dresler, Jurajda. Bez karet. Diváci: 5778.
Opava – Příbram 0:0
Rozhodčí: Panský – Žurovec, Pospíšil. ŽK: Janoščín – Urbanec. Diváci: 1203.