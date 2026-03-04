Fotbal

Schick nenastoupil kvůli svalovému problému proti Hamburku


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Pro českou fotbalovou reprezentaci přišla z Německa nepříjemná zpráva. Patrik Schick nenastoupil kvůli zdravotním problémům do utkání v Hamburku, které Leverkusen vyhrál 1:0. Jediný gól dal Christian Kofane.

Schick se zranil těsně před výkopem, podle klubového prohlášení jde o svalový problém. Stejně jako u Pavla Šulce je tak v ohrožení jeho start v baráži o mistrovství světa proti Irsku.

Leverkusen zvítězil po třech soutěžních zápasech a v tabulce má na šestém místě tříbodovou ztrátu na příčky zaručující postup do Ligy mistrů. Hamburk je jedenáctý a na barážovou pozici má čtyřbodový náskok.

Zápas v Hamburku rozhodl ve prospěch Leverkusenu Schickův záskok Kofane. Ve vápně si v 73. minutě našel Mazovu přihrávku a pohotovou střelou pod břevno překonal domácího brankáře Heuera Fernandese.

