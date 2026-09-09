Trenér Interu Chivu se zastal chybujícího brankáře. Bláznivý zápas, přiznal Mourinho

Trenér Interu Milán Cristian Chivu se po porážce 1:2 na hřišti Realu Madrid zastal brankáře Josepa Martíneze, který chyboval před vítězným gólem soupeře. Podle rumunského kouče si jeho tým nezasloužil prohrát. Domácí kouč José Mourinho označil šlágr úvodního kola Ligy mistrů za bláznivý, vzhledem k množství šancí na obou stranách mohl být podle něj výsledek mnohem vyšší.
Real těžil z velkých chyb soupeře v rozehrávce. Ve 14. minutě zaváhal Yann Bisseck a Kylian Mbappé otevřel skóre. O chvíli později Martínez kličkoval přímo před svou bránou, Federico Valverde mu vypíchl míč a ten se dokutálel do sítě.
„Po takové chybě není snadné se vrátit do zápasu, ale Josepovi se to podařilo a několikrát nás podržel. Mám radost z toho, jak zareagoval,“ připomněl Chivu několik až zázračných zákroků španělského brankáře v dalším průběhu duelu.
„Takhle musíme pokračovat, být odolní a vypořádat se s komplikacemi, které v průběhu sezony přijdou,“ doplnil bývalý obránce.
Mourinho uspěl proti týmu, který v roce 2010 dovedl k triumfu v milionářské soutěži, a Real porazil Inter v Lize mistrů popáté za sebou. Slavný portugalský trenér nepovažuje nejistotu „Nerazzurri“ v rozehrávce za náhodu.
„Především chci ocenit svoje hráče, protože presinku se na tréninku hodně věnujeme. Valverdeho gól je výsledkem tvrdé práce, a to jsme z podobných situací mohli vytěžit i další branky,“ řekl Mourinho. „Byl to bláznivý zápas. Klidně to mohlo skončit 7:6,“ přidal.
Několika skvělými zákroky se blýskl i na druhé straně Thibaut Courtois, který se v úterý stal osmým brankářem se stovkou startů v Lize mistrů. Inkasoval pouze v 77. minutě po střele Carlose Augusta.
„Pochopitelně jsme chtěli tři body, ale odjíždíme s nezaslouženou porážkou. Pořád je před námi sedm utkání ligové fáze. Máme ty nejvyšší ambice, budeme se zlepšovat,“ ujistil Chivu.
Inter za měsíc v dalším kole přivítá Bruggy. Real čeká další italský soupeř, v Římě se střetne s AS.