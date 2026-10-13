Už jen několik hodin zbývá do výkopu odvety baráže Skotsko – Česko. Reprezentantky věří, že se jim podaří zvrátit výsledek úvodního utkání 0:2 a postoupí do barážového finále. Přímý přenos zápasu sledujte od 19:50 na ČT sport a ČT sport Plus.
„Zpětně hodnotím ten úvodní zápas jako velice náročný. Podaly jsme hezký výkon, bohužel jsme neproměnily šance. Ony ano, daly hezké góly. Pokusíme se to teď vylepšit a hlavně vést ten zápas,“ říká v rozhovoru pro ČT sport Andrea Stašková.
V prvním utkání zaznamenala teč, hlavičku, hrála výborně. „Užila jsem si to, akorát tomu chyběl gól, finální koncovka. Samozřejmě to mrzí, ale byly to těžké úhly. Chtěla jsem tu ránu dát pořádně, ale nešlo to trefit na nejlepší. Doufám, že to tam padne teď z naší strany,“ dodává útočnice Fenerbahce.
„Na začátku to bylo těžké, hodně zpráv mi chodilo od fanoušků Galatasaray. Nebudu říkat jakých, ale příjemné to nebylo,“ usmívá se Stašková.
Barbora Polcarová přiznala, že si v úvodu zvykala po pauze na herní tempo. „Ten zápas nebyl tak jednoznačný, jak ten výsledek vypadá. Pak jsme bohužel dvakrát na půli hřiště ztratily míč a my jsme si to ve vápně nedokázaly pohlídat. Skotky jsou silné ve hře jedna na jednu. Ostrovní tým hrají velmi rychlý, soubojový fotbal, intenzitu dokážou udržet celý zápas.“
Stejně jako Stašková také prošla rivaly z města. Ze Sparty šla do Slavie. „Už jsem to pustila z hlavy, ale zprávy tam nějaké taky byly. Je to od lidí, kteří ženský fotbal nesledují. U chlapů je to větší problém, ale fanoušci ze Slavie mě přijali úplně v pohodě. Bylo to fajn, první rok se nám povedl.“
Teď však před fotbalistkami stojí důležitá odveta baráže. „Není to ideální, prohráli jsme 0:2, čekali jsme výsledkově víc. Na druhou stranu Skotky vstoupily do utkání dobře. Jen jsem čekal, kdy vstřelíme branku, Stašková měla dobrou příležitost. To se nepovedlo, navíc jsme ztratili Krejčiříkovou, ale věřím tomu, že jsme ve hře,“ doufá 2. místopředseda FAČR Tomáš Pešír.
„Zápas by měl vypadat tak, abychom brzo vstřelili branku. Skotky by pak znervózněly. S takovým plánem do toho asi půjde trenérka. Je v našich silách, abychom to otočili a postoupili jsme. Věřím, že budeme mít ještě mečbol asi proti Švédsku,“ dodává muž, který má na Strahově v gesci ženský fotbal.
Na utkání je prodáno pět a půl tisíc vstupenek. „Je to ideální stadion pro ženské zápasy. Může tam být skvělá atmosféra, trávník je skvěle připravený. Doufám, že bude výborná atmosféra,“ tvrdí záložnice Polcarová.
„Nemáme čas vyčkávat. My bychom měly být ty, kdo budou určovat tempo. Musíme je dostat pod tlak a do nervozity. Nebudeme chtít být zalezlé a v bloku,“ zdůrazňuje Polcarová.