Baník zahájil letní přípravu porážkou Kroměříže, Pardubice remizovaly s Opolím

Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání letní přípravy porazili po obratu Kroměříž 3:1 a zvládli vítězně premiéru pod novým trenérem Romanem Skuhravým. Pardubice v prvním z duelů na soustředění v Rakousku remizovali s Opolím 1:1.
Baník se s Kroměříží dohodl na zápase hraném na dvakrát 60 minut. Druholigový tým se těsně před pauzou dostal do vedení z penalty, v druhé hodině nicméně favorit stav otočil. „Jsem šťastný, že jsme zápas mohli hrát. Pro mě je to absolutně první informace. Jsem tu krátce, navnímávám hráče. Máme před sebou moc práce a zlepšování, to vím od prvního dne. Zápas ukázal, že v mužstvu je zajímavá kreativita, ale chybí mu vášeň a zodpovědnost,“ citoval web Baníku Skuhravého.
Pardubičtí si v Rakousku domluvili dva zápasy v jeden den. První část kádru jen remizovala s polským druholigovým Opolím 1:1, krátce po půli srovnal Vecheta.
Výsledky přípravných fotbalových utkání
Výsledky přípravných fotbalových utkání
Ostrava – Kroměříž 3:1 (0:1) (hráno 2x 60 minut)
Branky: 69. Škrkoň, 72. Buchta, 95. Owusu – 60. Kříž z pen.
Sestava Ostravy:
I. poločas: Babka – Rusnák, Chaluš, Míček, Sinjavskij – Dvořáček, Frýdl, Boula, Havran – Jurečka, Pira.
II. poločas: Hrubý – Nogha, Frydrych, Pojezný – Buchta, Planka, Musák, Šancl, Holzer – Owusu, Škrkoň. Trenér: Skuhravý.
Pardubice – Opolí 1:1 (0:1) (v rakouském Ulmerfeldu)
Branky: 48. Vecheta – 15. Spáčil.
Sestava Pardubic: Stejskal (46. Šerák) – Trédl, Sljubyk, Hamza – Leipold (62. Zima), Míšek, Solil (90. Matys), Boledovič – Botos (46. Kopásek), Samuel (46. Smékal) – Vecheta (65. Samuel). Trenér: Trousil.