Netradiční duel ze dna tabulky byl k vidění na Slovácku, kde se domácí utkali s Mladou Boleslaví. Oba celky se sice nachází na chvostu ligového pelotonu, ale na jaře se prezentují dobrou formou i atraktivním stylem hry. To potvrdily i ve vzájemném střetnutí, které přes množství zahozených šancí skončilo remízou 2:2. Olomouc nenápadně stoupá tabulkou, výhru si připsala i na horké půdě v Jablonci. Bohemians znovu předvedli, že mají problém se střílením gólů. S Libercem ale doma uválčili alespoň bod za remízu 0:0. Dukla získala druhý jarní bod, i tentokrát za bezbrankovou remízu, nyní na hřišti Teplic.
Šíp vystřelil výhru Olomouce
Olomouc zvítězila v Jablonci 2:1 a posunula se na pátou příčku nekompletní tabulky. Hosté šli do vedení po gólu stopera Lurvinka, Jablonec srovnal z penalty po přestávce, ale v závěru rozhodl Jáchym Šíp. Sigma tak poprvé od srpna 2005 vyhrála na hřišti aktuálně třetího Jablonce a ukončila sérii osmnácti zápasů bez vítězství na Střelnici.
První poločas nabídl několik dramatických momentů, zejména odvolanou penaltu pro Olomouc a úvodní gól Lurvinka. Po přestávce Chramosta proměnil penaltu a vyrovnal, hosté ale byli nakonec šťastnější. Závěrečný gól padl po rohovém kopu, kdy míč propadl na zadní tyč a Šíp ho dorazil do sítě.
Olomouc bodovala naplno tři zápasy po sobě a naladila se na blížící se osmifinále Konferenční ligy. Jablonec doma v lize prohrál teprve druhý z posledních 19 duelů a Sigma naopak venku vyhrála podruhé za sebou.
FK Jablonec – Sigma Olomouc 1:2 (0:1)
Branky: 47. Chramosta z pen. – 37. Lurvink, 88. Šíp. Rozhodčí: Starý – Zoufalý, Slavíček – Kocourek (video). ŽK: Cedidla, Novák – Ghali, Šturm, Baráth, Beran, Koutný, Slavíček. Diváci: 2198.
Jablonec: Mihelak – Cedidla (90.+1 Pantalon), Tekijaški, Novák – Čanturišvili, Okeke, Sedláček, Polidar (19. Sobol) – Zorvan (64. Puškáč), Chramosta (64. Singhateh) – Jawo (46. Hollý). Trenér: Kozel.
Olomouc: Koutný – Hadaš (59. Slavíček), Lurvink, Elbel, Sláma – Beran (90.+3 Spáčil), Baráth – Šturm, Sejk (81. Mikulenka), Ghali (59. Šíp) – Jásir (59. Kliment). Trenér: Janotka.
Na Slovácku se zrodila remíza
Slovácko remizovalo s Mladou Boleslaví. Obě branky domácích vstřelil Patrik Blahút, který skóroval ve třetí minutě a poté srovnal v 78. minutě na konečných 2:2. Mezitím se za hosty prosadili Solomon John a David Kozel.
Domácí šli do vedení na začátku duelu, když po akci Havlíka a Ndubuisiho zakončil Blahút. Ještě před přestávkou vyrovnal John střelou z dálky. Po změně stran měl velké šance Petržela, ale gól nedal. Hosté pak otočili skóre po standardní situaci, kdy se v 64. minutě prosadil Kozel. Slovácko se ale nevzdalo a po kombinaci ve vápně vyrovnal podruhé v utkání Blahút.
Slovácko nenavázalo na dvě předchozí výhry a zůstalo na první barážové pozici o bod za Boleslaví. Ta bodovala počtvrté za sebou, potřetí z toho remizovala. Slovácko zároveň pět ligových zápasů po sobě Boleslav neporazilo a počtvrté v řadě s ní hrálo nerozhodně.
1. FC Slovácko – FK Mladá Boleslav 2:2 (1:1)
Branky: 3. a 78. Blahút – 34. John, 64. Kozel. Rozhodčí: Radina – Macháč, Pospíšil – Rouček (video). ŽK: R. Skuhravý (trenér) – Kozel, Majer (trenér). Diváci: 3512.
Slovácko: Heča – Vaško (72. Marinelli), Rundič, Stojčevski – Ndubuisi (31. Reinberk), Horák (61. Šviderský), Tetour, Blahút – Havlík, Petržela (61. Krmenčík) – Suchan (72. Ouanda). Trenér: R. Skuhravý.
M. Boleslav: Floder – Matoušek (46. Macek), Králik, Hybš – Kostka, Karafiát, Kozel (81. Pech), Šubert (69. Mareš) – Ševčík, John (69. Langhamer) – Kabongo (81. Kolářík). Trenér: Majer.
V Ďolíčku gól nepadl
Bohemians remizovali se Slovanem Liberec 0:0 a zopakovali říjnový výsledek z úvodního vzájemného zápasu v sezoně. Oba týmy dohrávaly v deseti, v 64. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen domácí Jan Matoušek a o 18 minut později ho napodobil hostující Afolabi Soliu.
Pražané začali aktivněji a první větší šanci měl po centru z levé strany Havel, brankář Koubek však zasáhl. Na druhé straně zahrozil z dálky Stránský, jehož střelu gólman Frühwald vyrazil na roh. Po přestávce měl Liberec dvě velké příležitosti, Soliuův volej vytáhl Frühwald na roh a Mahmic zblízka zamířil vedle. Hosté mohli využít i přesilovku po vyloučení Matouška, Hodouš sice přehodil Frühwalda, ale radost mu pokazil těsný ofsajd.
Liberec s Bohemians potřetí za sebou neprohrál a neinkasoval, v Ďolíčku však čeká na vítězství už čtyři zápasy. Slovan v lize počtvrté z posledních pěti kol ztratil body a venku popáté za sebou nezvítězil. Bohemians sice podruhé po sobě neskórovali, ale potřetí z minulých čtyř ligových utkání neprohráli.
Bohemians Praha 1905 – Slovan Liberec 0:0
Rozhodčí: Černý – Hájek, Kotík – Zelinka (video). ŽK: Smrž – Matoušek, Hejkal (asistent trenéra), Miller (trenér brankářů) – N’Guessan, Soliu, Mašek. ČK: 64. Matoušek – 82. Soliu. Diváci: 5872.
Bohemians: Frühwald – Hůlka, Lischka, Kadlec (75. Drchal) – Kareem, Sakala, Smrž (75. Sosseh), Havel – Čermák (90. Kovařík) – Ristovski (75. Hilál), Matoušek. Trenér: Veselý.
Liberec: Koubek – Icha, N’Guessan, Drakpe, Koželuh – Stránský, Diakité – Hodouš (74. Sychra), Mahmic (84. Juliš), Soliu – Mašek (84. Letenay). Trenér: Kováč.
Dukla veze bod z Teplic za remízu 0:0
Teplice doma remizovaly s poslední Duklou 0:0 a v nejvyšší soutěži zvítězily jen jednou z posledních šesti zápasů. Severočeši na vlastním stadionu nedokázali potvrdit roli favorita. Pražané protáhli dlouhé čekání na vítězství.
Domácí vstoupili do utkání aktivněji, ale během prvního poločasu si nevytvořili vyloženou šanci. Nejblíž byl Auta, jehož pokusy zblokovala obrana nebo ho zradilo nepřesné zakončení. Dukla zahrozila jen sporadicky, avšak v nastavení první půle měl velkou možnost Gilbert, zblízka však mířil nepřesně. Po přestávce pokračoval vyrovnaný duel bez větších šancí. Hanousek z dálky minul a v nastavení mohl rozhodnout Svatek, brankář Bačkovský ale jeho zakončení včas zneškodnil.
Dukla neskórovala už posedmé za sebou a s 14 góly má nejhorší ofenzivu soutěže. Pražané také nadále čekají na první venkovní vítězství v sezoně a s deseti remízami jsou nejčastěji o body dělícím se týmem ligy.
FK Teplice – Dukla Praha 0:0
Rozhodčí: Wulkan – Vlček, Šůma – Kvítek (video). ŽK: Halinský – Kozma, Tijani, Hanousek, Traoré, Milla. Diváci: 3248.
Teplice: Trmal – L. Mareček, Halinský, Večerka – Radosta, Kodeš (87. Jakubko), Bílek, Riznič (78. Švanda) – Náprstek (64. D. Mareček) – Auta (78. Svatek), Pulkrab (64. Kozák). Trenér: Frťala.
Dukla: Bačkovský – Unušič, Kozma, Traoré, Penxa – Tijani, Hanousek – Černák (46. Kreiker), Čermák (90.+5 Hindi), Gilbert (89. Diallo) – Pekhart (72. Milla). Trenér: Šustr.