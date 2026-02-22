Tomáš Chorý se úspěšným pokutovým kopem zasloužil o výhru 1:0 nad Libercem, s nímž ve 23. kole svedla Slavie velmi tvrdou bitvu. Zkušený český reprezentant v klíčovém momentu věřil, že proměněnou penaltou nasměruje svůj tým správným směrem. Třináctým gólem si navíc upevnil vedení v tabulce střelců.
Až takovou válku jsem nečekal. Po penaltě mi spadl kámen ze srdce, přiznal Chorý
Pro penaltu sám došel. Bránící Lukáš Mašek chytil Chorého za ramena a rozhodčí Ondřej Pechanec nařídil pokutový kop. „Na penaltu jdu vždy s plánem a zachovám si první myšlenku, kterou mám. Když ji měníte, není pak penalta většinou dobře kopnutá. Tušil jsem, že Koubek skočí. Tak jsem se rozhodl, že to dám doprostřed,“ uvedl Chorý.
Rodák z Olomouce si na penaltu znovu věřil. „Spadl mi kámen ze srdce, chtěl jsem tým strhnout. Věděl jsem, že rozhodující moment potřebujeme. Napětí bylo obrovské. Celý stadion si stoupne a čeká, jak se penalta kopne,“ líčil Chorý. „Musíte zachovat klid a být koncentrovaný. Cítil jsem, že tým musím nasměrovat já. Bylo tam ale dalších deset frajerů, co tým vyburcují. Já byl jen ten, co si vzal penaltu,“ ocenil Chorý spoluhráče.
Obhájci titulu jako jediní dál drží v ligové sezoně neporazitelnost. Neúplnou tabulku vedou o osm bodů před Spartou, která v neděli nastoupí v Plzni. „Výhru považuji za hrozně důležitou. Kdybychom zápas nezvládli, pár týmů v republice by si řeklo, že ještě mají na to nás dohnat. My jsme ale ukázali týmovost a že si za tím jdeme, za to jsem šťastný,“ uvedl Chorý.
Zápas byl úpornou bitvou se spoustou přerušení, hrálo se jen 39 minut čistého času. „Až takovou válku jsem nečekal, ale věděl jsem hned po úvodu, že budou mraky soubojů. Některé situace byly kontroverzní, první půle byla trochu bramboračka. Třicet minut jsme měli pod kontrolou, zbytečně jsme pak otevřeli vrátka a mohli nás potrestat. Tři body jsou pro nás opravdu cenné,“ řekl Chorý.
Po konci vypjatého utkání došlo na hřišti k velké strkanici mezi oběma tábory, ve které vytáhlý útočník nemohl chybět. „Tradiční emoce po zápase. Něco jsme si vyříkávali, přišel za mnou trenér Liberce Kováč. N'Guessan na mě vždy po souboji šlápl, křičeli pak na mě, ať vstávám. Samozřejmě ne tak hezky. Vyříkávali jsme si to, pak se do toho pustil jejich asistent. Nic hrozného, párkrát jsme na sebe houkli. Prostě vyhrocený zápas, takový mám rád,“ vylíčil Chorý.