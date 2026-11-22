Sedm zápasů čekali fotbalisté Augsburgu na výhru v Bundeslize. Dočkali se v 10. kole, v němž porazili na svém stadionu Mohuč 3:1. Poskočili tak na desáté místo tabulky. Pro hosty to byla čtvrtá porážka za sebou a znamenala pád na třináctou příčku. Werder Brémy rozdrtil v derby severu Hamburk 4:0 a upevnil si šesté místo. Niclas Füllkrug k tomu přispěl svým desátým ligovým gólem a v čele tabulky střelců se odpoutal od Patrika Schicka.
Mohuči se přitom dosud na soupeřových hřištích dařilo, lepší bilanci měl před tímto kolem venku jen mistrovský Bayern Mnichov. Rakušan Gregoritsch a Bah ze Sierry Leone však už v prvním poločase položili základ k výhře domácích. Pak sice dostal jejich trenér Manuel Baum za protesty červenou kartu, ale jeho svěřence to nezastavilo.
Gregoritsch přidal svůj druhý gól a celkově už sedmý v této sezoně Bundesligy. Víc mají na kontě jen Füllkrug se Schickem. Königsdörffer už jen zmírnil porážku hostů.
Werder od začátku sezony doma ještě neprohrál a s Hamburkem si poradil díky čtyřem brankám po změně stran. Hlavní postavou byl útočník s nigerijskými kořeny Njinmah, který se teprve nedávno vrátil po vleklém zranění stehenního svalu a návrat oslavil dvěma góly. Spolu s ním se na výhře střelecky podílel Rakušan Friedl a i pro něj to byl první gól v této sezoně. Naopak Füllkrug se v nastavení trefil už podesáté.
Výsledky 10. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 10. kola německé fotbalové ligy
Bayern – Kolín nad Rýnem 1:1 (37. Brown - 12. Moore), Elversberg – Freiburg 0:1 (68. Matanovič), Frankfurt – Hoffenheim 1:0 (25. Burkardt), Leverkusen – Paderborn 4:0 (14. a 48. Moreira, 51. Schick, 60. Fernández), Mönchengladbach – Dortmund 0:1 (80. Nmecha), Union Berlín – Lipsko 1:5 (41. Aebischer – 18. Nusa z pen., 50. Romulo, 72. Gruda, 76. Reitz, 89. Baku), Schalke – Stuttgart 0:0, Augsburg – Mohuč 3:1 (19. a 48. Gregoritsch, 36. Bah – 51. Königsdörffer), Brémy – Hamburk 4:0 (55. Friedl, 66. a 70 Njinmah, 90.+2 Füllkrug).