Patrik Schick devátým gólem v německé fotbalové lize přispěl k výhře Leverkusenu 4:0 nad Paderbornem. Český útočník se nyní dělí o vedení v tabulce střelců s Niclasem Füllkrugem z Brém. Celkově si třicetiletý Schick v Bundeslize připsal branku s pořadovým číslem 99. Dortmund využil páteční remízu Bayernu s Kolínem nad Rýnem a posunul se o dva body před obhájce titulu do čela pořadí. Na mnichovský velkoklub se dotáhl Freiburg, který zvítězil v Elversbergu 1:0.
Leverkusenu zajistil dvougólové vedení Portugalec Moreira a v 51. minutě přišla Schickova chvíle. Nigerijský záložník Tella napadáním potrestal nerozhodnou rozehrávku Felixe Götzeho, ve vápně jej obral o míč a přihrál českému střelci před prázdnou bránu. Schick nabídkou nepohrdl, dal gól v devátém z dosavadních deseti kol a vytvořil nový klubový rekord. Konečný výsledek stanovil Fernández.
Dortmund se na výhru na hřišti posledního Mönchengladbachu natrápil, nakonec jej ale před nečekanou ztrátou zachránila chyba gólmana Batze, jenž si v 80. minutě neporadil s nepříliš prudkou Nmechovou střelou, která mířila přímo na něj. Borussia v lize stále čeká na první domácí výhru a na nesestupové příčky ztrácí pět bodů.
Nováček z Elversbergu se dlouho proti Freiburgu úspěšně bránil, ale v 68. minutě zajistil chorvatský útočník Matanovič hostům páté soutěžní vítězství v řadě. Jeho tým udržel třetí místo o bod před Lipskem, které deklasovalo v Berlíně Union 5:1 a ve druhém kole po sobě nastřílelo pět branek.
Frankfurt doma gólem Burkardta porazil Hoffenheim 1:0. Hosté, za něž odehrál celý zápas Vladimír Coufal a v 61. minutě naskočil i Adam Hložek, mohli ve 41. minutě vyrovnat z penalty, ale Kramarič ji neproměnil. O tři minuty později měl výhodu pokutového kopu také Eintracht, ale Burkardt rovněž selhal.
Německá fotbalová liga – 10. kolo:
Německá fotbalová liga – 10. kolo:
Elversberg – Freiburg 0:1 (68. Matanovič), Frankfurt – Hoffenheim 1:0 (25. Burkardt), Leverkusen – Paderborn 4:0 (14. a 48. Moreira, 51. Schick, 60. Fernández), Mönchengladbach – Dortmund 0:1 (80. Nmecha), Union Berlín – Lipsko 1:5 (41. Aebischer – 18. Nusa z pen., 50. Romulo, 72. Gruda, 76. Reitz, 89. Baku), Schalke – Stuttgart 0:0.