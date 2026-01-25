Už jen o čtyři body vedou tabulku Premier League fotbalisté Arsenalu, kteří v nedělním závěrečném zápase 23. kola podlehli na svém stadionu 2:3 Manchesteru United, který se tak posunul na čtvrté místo. Boj o druhé místo pokračuje. Aston Villa porazila Newcastle 2:0 a na třetím místě tabulky má dál stejně bodů jako druhý Manchester City. Chelsea zdolala Crystal Palace 3:1 a je pátá.
Manchester United zastavil Arsenal, Aston Villa drží krok s Citizens
Arsenal začal proti United daleko aktivněji a odměnou mu byla úvodní branka z 29. minuty. Martínez si pod tlakem Timbera srazil do vlastní sítě střílenou přihrávku Ödegaarda. Jako by se londýnský celek nechal vedením uchlácholit, jeho aktivita po vstřeleném gólu opadla. Nevynucenými chybami nejprve Saliba nabídl gólovou šanci Fernandesovi, který ještě neuspěl, ale po mizerné přihrávce Zubimendiho se míče zmocnil Mbeumo a ten už se sám před brankářem Rayou nemýlil.
United pět minut po přestávce skóre otočili, tvrdou ránu zpoza vápna opřel Dorgu o břevno. Arsenal opět srovnal krok v 84. minutě gólem Merina, ale hosté si o tři minuty později vzali vedení zpět další povedenou trefou zpoza šestnáctky. Tři body Manchesteru zajistil střídající Cunha.
Tým Mikela Artety už tři kola nevyhrál, doma utrpěl první porážku od loňského května. Vyplácí se mu jmenování Michaela Carricka trenérem, čtyřiačtyřicetiletý kouč si po výhře v městském derby nad City připsal další cenný skalp. Jeho tým poskočil na čtvrté místo o bod před Chelsea.
Aston Villu v Newcastlu poslal v 19. minutě do vedení parádní trefou Argentinec Buendía. Soupeř se tlačil do útoku a snažil se vyrovnat, ale poslední slovo měl útočník Watkins, jenž se v 88. minutě po Digneho centru objevil na vzdálenější tyči a hlavičkou pečetil vítězství hostů. Newcastle je devátý s tříbodovou ztrátou na nově pátý Liverpool.
Crystal Palace mohl proti Chelsea jít v úvodní půlhodině dvakrát do vedení, Mateta i Sarr ale ve velkých šancích selhali. Úvodní branku tak obstaral křídelník Chelsea Estevao, jenž se zmocnil špatné zpětné přihrávky obránce Canvota a od půlicí čáry se řítil sám na Hendersona, jehož zblízka prostřelil.
Pět minut po přestávce zvýšil Joao Pedro a třetí branku přidal Fernández z penalty. Zmar domácích podtrhlo vyloučení Whartona, jenž v 72. minutě viděl druhou žlutou kartu během pěti minut. Porážku Crystal Palace v závěru alespoň zmírnil obránce Richards po rohovém kopu.
Nottingham brankami Igora Jesuse a Awoniyie zvítězil na hřišti Brentfordu 2:0 a vzdálil se sestupovému pásmu na rozdíl pěti bodů.
Výsledky 23. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 23. kola anglické fotbalové ligy
West Ham – Sunderland 3:1 (14. Summerville, 28. Bowen z pen., 43. Fernandes – 66. Brobbey), Burnley – Tottenham 2:2 (45. Tuanzebe, 76. Foster – 38. van de Ven, 90. Romero), Fulham – Brighton 2:1 (72. Chukwueze, 90.+2 Wilson – 28. Ayari), Manchester City – Wolverhampton 2:0 (6. Marmúš, 45.+1 Semenyo), Bournemouth – Liverpool 3:2 (26. Evanilson, 33. Jiménez, 90.+5 Adli - 45. van Dijk, 80. Szoboszlai), Brentford – Nottingham 0:2 (12. Igor Jesus, 79. Awoniyi), Crystal Palace – Chelsea 1:3 (88. Richards – 34. Estevao, 50. Joao Pedro, 64. Fernández z pen.), Newcastle – Aston Villa 0:2 (19. Buendía, 88. Watkins), ), Arsenal – Manchester United 2:3 (29. vlastní Martínez, 84. Merino – 37. Mbeumo, 50. Dorgu, 87. Cunha).