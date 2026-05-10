AS Řím dvěma góly v závěru otočil zápas v Parmě, AC Milán marně dotahoval Atalantu

Fotbalisté AS Řím dvěma góly v nastaveném čase otočili zápas italské ligy na hřišti Parmy a zvítězili 3:2. Obrat završil druhým gólem v zápase útočník Donyell Malen, který v jedenácté minutě nastavení proměnil penaltu.
Nizozemský reprezentant Malen má na kontě 13 branek a je druhým nejlepším střelcem Serie A stejně jako Francouz Thuram z Interu Milán a řecký útočník Duvikas, který jediným gólem zápasu rozhodl o vítězství Coma na hřišti sestupující Verony.
Atalanta Bergamo vyhrála 3:2 na hřišti AC Milán a uspěla po pěti soutěžních duelech. O vítězství rozhodli svěřenci trenéra Raffaeleho Palladina v úvodní půlhodině brankami netradičních střelců Edersona a Zappacosty. Třetí gól přidal po změně stran Raspadori tvrdou střelou k bližší tyči.
AC Milán se prosadil dvakrát až v závěru zásluhou srbského stopera Pavloviče a Francouze Nkunkua, který ve čtvrté minutě nastavení proměnil penaltu, ale na víc se už nezmohl. Tým trenéra Massimiliana Allegriho prohrál z posledních šesti zápasů čtyři, tedy více než v úvodních 30 ligových kolech.
Rossoneri jsou v tabulce čtvrtí před Římem, který má stejně bodů, ale horší vzájemný zápas. Poslední dvě kola napoví, který z týmů vybojuje čtvrté postupové místo do Ligy mistrů.
Cremona zvítězila 3:0 nad Pisou a oživila naději na záchranu. Mezi střelce se pošesté v sezoně zapsal anglický útočník Vardy, který se již zotavil ze svalového zranění a v italské lize se trefil poprvé od ledna.
Cremona je v tabulce na 18. místě s jednobodovou ztrátou na nesestupovou pozici, na níž se nachází Lecce. Poslední Pisa, která dohrávala v devíti hráčích, má už sestup jistý.
Výsledky 36. kola italské fotbalové ligy
FC Turín – Sassuolo 2:1 (66. Simeone, 70. Pedersen – 51. Thorstvedt), Cagliari – Udine 0:2 (56. Buksa, 90.+6 Gueye), Lazio – Inter 0:3 (6. L. Martínez, 39. Sučič, 76. Mchitarjan), Lecce – Juventus 0:1 (1. Vlahovič), Verona – Como 0:1 (71. Duvikas), Cremona – Pisa 3:0 (21. Vardy, 51. Bonazzoli, 86. Okereke), Fiorentina – FC Janov 0:0, Parma – AS Řím 2:3 (47. Strefezza, 87. Keita – 22. a 90.+11 z pen. Malen, 90.+4 Rensch), AC Milán – Bergamo 2:3 (88. Pavlovič, 90.+4 Nkunku z pen. – 7. Ederson, 29. Zappacosta, 51. Raspadori).