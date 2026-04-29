Semifinále LM mezi Atléticem a Arsenalem vítěze nemělo

Druhé semifinále letošní Ligy mistrů mezi Atléticem Madrid a Arsenalem skončilo remízou 1:1. Hosty z Londýna poslal do vedení na konci první půle z penalty Viktor Gyökeres, po změně stran srovnal stejným způsobem Julian Álvarez.
Odveta v Londýně se odehraje příští týden v úterý. Vítěz dvojzápasu se 30. května v Budapešti utká ve finále s lepším z dvojice Paris St. Germain a Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5:4.
Oproti úterní gólové přestřelce ve francouzské metropoli se v Madridu hrálo o poznání opatrnější utkání. Ve 14. minutě Álvarez obstřelem poprvé prověřil brankáře hostů Rayu, až do 44. minuty to však byla jediná střela mezi tři tyče. Na konci první půle Gyökeres upadl ve vápně po souboji s Hanckem a z nařízené penalty sám poslal Arsenal do vedení.
Do druhého dějství vstoupilo Atlético náporem a v 56. minutě bylo vyrovnáno. Dvojitou šanci Lookmana s Griezmannem ještě hosté přestáli, po následném rohovém kopu ale zahrál White rukou a sudí Makkelie nařídil pokutový kop i na druhé straně. Míč si vzal Álvarez a s přehledem zapsal desátý zásah v této sezoně Ligy mistrů.
Vzápětí nastřelil Griezmann břevno. V 74. minutě se ocitl Lookman sám před Rayou, trefil ale jen španělského brankáře. Stejný hráč neuspěl ani z dobré pozice na zadní tyči.
Lídr Premier League byl pod stále větším tlakem, přesto mohl navázal na domácí výhru 4:0 ze vzájemného duelu v ligové fázi. V 78. minutě Makkelie odpískal další penaltu opět po Hanckově zákroku. Bývalý stoper pražské Sparty lehce dohrál ve vápně Ezeho a ten skončil na zemi, rozhodčí ale po poradě u videa nakonec verdikt přehodnotil.
Skóre se už nezměnilo a Atlético doma neprohrálo ve vyřazovací fázi Ligy mistrů ani sedmý zápas s anglickým soupeřem. Kanonýři, kteří ovládli ligovou fázi bez ztráty bodu, jsou neporažení i po 13. utkání tohoto ročníku milionářské soutěže.