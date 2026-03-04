Arsenal vede po zaváhání Manchesteru City ligu už o sedm bodů

Fotbalisté Arsenalu porazili Brighton 1:0, využili remízy Manchesteru City s Nottinghamem 2:2 a zvýšili náskok na sedm bodů. Chelsea i díky hattricku Joaa Pedra porazila Aston Villu 4:1. West Ham s Tomášem Součkem zdolal Fulham 1:0. Manchester United prohrál na hřišti Newcastlu 1:2 a jeho jedenáctizápasová šňůra bez porážky skončila.
O výhře Arsenalu rozhodla brzká trefa Bukaya Saky, jenž tak oslavil jubilejní 300. start v dresu Kanonýrů. Ještě předtím brankář hostů Raya málem daroval Brightonu gól špatným odkopem, ale zachránil ho obránce Gabriel, který míč vykopl z brankové čáry. Brighton dominoval i za nepříznivého stavu, ale hosté se prezentovali houževnatou obranou a udrželi čisté konto.
Za Manchester City otevřel skóre v 31. minutě křídelník Semenyo. Hosté vyrovnali deset minut po přestávce efektní patičkou Gibbse-Whita, ale za dalších šest minut se opět radovali Citizens, tentokrát zásluhou Rodriho. Nottingham však našel odpověď i na trefu držitele Zlatého míče za rok 2024, když Anderson v 76. minutě střelou z 25 metrů překonal domácího brankáře Donnarummu.
Aston Villa brzy vedla gólem Douglase Luize, ale Joao Pedro nejprve dvěma góly do poločasu otočil skóre a v 64. minutě už slavil hattrick při brance na 4:1. Mezitím se za hosty prosadil Cole Palmer. Pátá Chelsea stáhla náskok o příčku lepších Villans na tři body. Svěřenci Unaie Emeryho v lize pokračují ve slabých výkonech, z posledních devíti zápasů nejvyšší soutěže vyhráli pouze dva.
West Ham triumfoval gólem Cryscencia Summervilla, jenž v 65. minutě ve spolupráci s Bowenem využil zmatku v defenzivě Fulhamu a z hranice vápna skóroval do odkryté branky. Kladiváři jsou na prvním sestupovém 18. místě o skóre za sedmnáctým Nottinghamem a jen o bod za šestnáctým Tottenhamem. Fulham prohrál po dvou vítězstvích a je desátý.
Zápas v Newcastlu výrazně ovlivnilo chaotické desetiminutové nastavení prvního poločasu. Nejprve domácí přišli o Jacoba Ramseyho, jenž se pokusil nafilmovat penaltu, přestože už byl napomínán. Rozhodčí ale jeho záměr prohlédl a vyloučil jej. Do vedení šli přesto o pět minut později domácí. Fernandes ve vápně fauloval Gordona, ten proměnil nařízený pokutový kop a udržel si v této sezoně stoprocentní bilanci.
United však stihli srovnat ještě před poločasovým hvizdem. Fernandes z přímého kopu našel Casemira, jenž v deváté minutě nastavení hlavou vyrovnal. Navzdory početní převaze se hosté ve druhém poločase těžko prosazovali, zatímco Newcastle se tlačil za vítězným gólem. Ten nakonec skutečně přišel, když střídající Osula v 90. minutě zakončil individuální akci nechytatelnou střelou k levé tyči Lammensovy branky.
