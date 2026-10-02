Fotbal

Vedení Manchesteru City se odvolalo proti porušení finančních pravidel


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Manchester City čelí obvinění z finančních machinací
Zdroj: ČT sport

Jak klub avizoval, tak se také stalo. Manchester City se v kauze ohledně porušení finančních pravidel v letech 2009 až 2018 odvolal proti závěrům vyšetřování nezávislé komise, která shledala anglický tým vinným v 114 případech. Desetinásobnému šampionovi hrozí tvrdé sankce.

Vedení Premier League v úterý uvedlo, že klub využíval fiktivní obchodní smlouvy a téměř deset let uměle navyšoval příjmy a snižoval vykazované náklady, a to v celkové výši přes 900 milionů liber (zhruba 25,7 miliardy korun).

Nezávislá komise shledala Manchester City vinným ve všech bodech obvinění týkajících se porušení finančních pravidel soutěže v devíti sezonách a rovněž ve třech ze čtyř bodů týkajících se nedostatečné spolupráce při vyšetřování.

Klub po celou dobu pochybení odmítal a proti verdiktu komise se odvolal. Její závěry podle vedení City obsahují „zásadní chyby – právní, principiální i faktické – a jsou proto neopodstatněné“. Tvrdí, že má řadu nezpochybnitelných důkazů, které podporují jeho stanovisko.

O odvolání bude rozhodovat nezávislá tříčlenná komise, kterou jmenuje šéf disciplinární komise Premier League. Odvolací řízení by mělo proběhnout do 12 týdnů od podání odvolání a rozhodnutí by mělo padnout do 30 dnů po jeho skončení.

Za porušení finančních pravidel klub vlastněný vládnoucí rodinou z Abú Dhabí potrestala v minulosti již dvakrát UEFA. Po odvolání City postih zmírnila. Manchester City po pěti kolech vede anglickou ligu o tři body před obhájcem titulu Arsenalem.

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