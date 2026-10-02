Vedení Manchesteru City se odvolalo proti porušení finančních pravidel

Jak klub avizoval, tak se také stalo. Manchester City se v kauze ohledně porušení finančních pravidel v letech 2009 až 2018 odvolal proti závěrům vyšetřování nezávislé komise, která shledala anglický tým vinným v 114 případech. Desetinásobnému šampionovi hrozí tvrdé sankce.
Vedení Premier League v úterý uvedlo, že klub využíval fiktivní obchodní smlouvy a téměř deset let uměle navyšoval příjmy a snižoval vykazované náklady, a to v celkové výši přes 900 milionů liber (zhruba 25,7 miliardy korun).
Nezávislá komise shledala Manchester City vinným ve všech bodech obvinění týkajících se porušení finančních pravidel soutěže v devíti sezonách a rovněž ve třech ze čtyř bodů týkajících se nedostatečné spolupráce při vyšetřování.
Klub po celou dobu pochybení odmítal a proti verdiktu komise se odvolal. Její závěry podle vedení City obsahují „zásadní chyby – právní, principiální i faktické – a jsou proto neopodstatněné“. Tvrdí, že má řadu nezpochybnitelných důkazů, které podporují jeho stanovisko.
O odvolání bude rozhodovat nezávislá tříčlenná komise, kterou jmenuje šéf disciplinární komise Premier League. Odvolací řízení by mělo proběhnout do 12 týdnů od podání odvolání a rozhodnutí by mělo padnout do 30 dnů po jeho skončení.
Za porušení finančních pravidel klub vlastněný vládnoucí rodinou z Abú Dhabí potrestala v minulosti již dvakrát UEFA. Po odvolání City postih zmírnila. Manchester City po pěti kolech vede anglickou ligu o tři body před obhájcem titulu Arsenalem.