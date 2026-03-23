Arsenal je skoro neporazitelný. Mám obrovskou radost, jásal Guardiola

Nešlo o trofej z Premier League či z Champions League, přesto trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola označil nedělní vítězství ve finále Anglického ligového poháru nad Arsenalem za extrémně cenné. Podle španělského kouče je stále těžší triumfovat, zejména v konkurenci skoro neporazitelných Gunners.
Guardiola se dočkal pátého vítězství v Ligovém poháru, soutěž opanoval čtyřikrát za sebou mezi lety 2018 až 2021. Ve finále uspěl v souboji se svým bývalým asistentem Mikelem Artetou. Arsenal utrpěl teprve čtvrtou soutěžní porážku v sezoně.
„Pátý pohár během deseti let, to není špatné,“ podotkl Guardiola. „Mám obrovskou radost, protože Mikel vybudoval skoro neporazitelný tým. Ligový pohár není Premier League nebo Liga mistrů, ale je to pro nás výjimečný úspěch právě z toho důvodu, že jsme čelili ve finále takovému mužstvu,“ pokračoval Španěl.
Ve Wembley rozhodl dvěma góly hlavou po změně stran Nico O'Reilly. „Hráli jsme proti nejlepšímu týmu v Evropě, po boku Bayernu Mnichov a možná Barcelony. Úvodní čtvrthodinu jsme byli pod tlakem, ale pak jsme začali získávat druhé míče a postupně jsme se zvedli. Nico potvrdil, že je ve vápně skvělý,“ uvedl Guardiola.
Citizens si spravili chuť po vyřazení v úvodním kole play-off Ligy mistrů s Realem Madrid a mají jistotu alespoň jedné trofeje. V Premier League ztrácejí na Arsenal devět bodů, ale mají zápas k dobru.
„Pořád nejsme tím týmem, jakým jsme byli v minulosti nebo jako je teď Arsenal. Stále však dokážeme vyhrávat trofeje. A to není jednoduché, ze spousty důvodů. Po každém takovém vítězství vám přijde, že to je stále těžší a těžší,“ dodal Guardiola.