Fotbal

Arsenal čekání na trofej neukončil, Ligový pohár získal Manchester City


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Arsenal vstoupil do zápasu jako ligový lídr a favorit na zisk první trofeje od roku 2020. Kanonýři v úvodní čtvrthodině tuto roli potvrzovali a mohli jít do vedení, Havertz ale ve velké šanci nechal vyniknout brankáře Trafforda.

Manchester City po přestávce přidal a téměř nepouštěl Arsenal na svou polovinu. Těsně před uplynutím hodiny hry brankář Arsenalu Kepa Arizzabalaga nedokázal zkrotit centr Bernarda Silvy a propadnutý míč si před prázdnou brankou našel hlavou O'Reilly.

Stejný hráč tímtéž způsobem o čtyři minuty později využil centr Matheuse Nunese a definitivně rozhodl o triumfu Citizens. Arsenal v závěru hrál vabank, nejblíže gólu se dostal po hlavičce střídajícího Gabriela Jesuse, jenž trefil břevno.

Aston Villa zabrala, odnesl to West Ham, Newcastle kouzlo Sunderlandu nezlomil

