Čtvrtfinále Ligy mistryň rozehrály vítězně hráčky Arsenalu a Wolfsburgu

Liga mistryň dospěla do čtvrtfinálové fáze. Úspěšně do ní vstoupily fotbalistky Arsenalu, které porazily Chelsea 3:1, a také Wolfsburgu. Německý klub porazil těsným poměrem 1:0 francouzský Lyon.
Na straně Arsenalu, který měl výhodu domácího prostředí, se prosadily Blacksteniusová a Kellyová, které týmu daly poločasovou výhodu 2:0. Přestože Chelsea po přestávce snížila nádhernou ranou Jamesové, Arsenal neznervózněl a přidal ještě jednu branku, když se pohotově trefila Russoová.
Odveta se hraje příští týden na Stamford Bridge.