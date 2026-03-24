Čtvrtfinále Ligy mistryň rozehrály vítězně hráčky Arsenalu a Wolfsburgu


24. 3. 2026Aktualizovánopřed 34 mminutami|Zdroj: ČT sport
Sestřih utkání Arsenal – Chelsea
Liga mistryň dospěla do čtvrtfinálové fáze. Úspěšně do ní vstoupily fotbalistky Arsenalu, které porazily Chelsea 3:1, a také Wolfsburgu. Německý klub porazil těsným poměrem 1:0 francouzský Lyon.

Na straně Arsenalu, který měl výhodu domácího prostředí, se prosadily Blacksteniusová a Kellyová, které týmu daly poločasovou výhodu 2:0. Přestože Chelsea po přestávce snížila nádhernou ranou Jamesové, Arsenal neznervózněl a přidal ještě jednu branku, když se pohotově trefila Russoová.

Odveta se hraje příští týden na Stamford Bridge.

Přečtěte si také

SESTŘIHJuventus v Lize mistryň nestačil doma na rudé ďáblice

17. 12. 2025

Juventus v Lize mistryň nestačil doma na rudé ďáblice
