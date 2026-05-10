Absolutní šílenství, fanoušci zničili oslavy titulu, hodnotí zahraniční tisk skandální derby

Skandální závěr nedohraného šlágru fotbalové ligy mezi Slavií a Spartou zaujal i evropská média, která píšou o absolutním šílenství v pražském derby, invazi fanoušků na hřiště s pyrotechnikou a násilí proti hráčům. Utkání zůstalo nedohráno poté, co za stavu 3:2 pro domácí v sedmé z deseti nastavených minut vtrhlo na trávník několik stovek slávistických fanoušků. Pokud by slávisté náskok v závěru nastavení udrželi, obhájili by titul.
„Pyrotechnický incident v pražském derby. Zápas zrušen místo oslavy titulu,“ napsala německá agentura SID. „Invaze na hřiště s pyrotechnikou a zjevným násilím proti hráčům. Fanoušci Slavie způsobili zrušení 317. derby proti svému úhlavnímu rivalovi Spartě a zabránili svému klubu v sobotu večer s předstihem získat český titul,“ uvedla agentura.
Domácí tým měl obhajobu na dosah. „Zbývaly už jen asi tři minuty, když na hřiště vtrhlo množství domácích fanoušků, kteří zřejmě úmyslně házeli světlice směrem k příznivcům Sparty. Zápas byl zrušen. Hráči obou týmů okamžitě odešli do šaten a hostující tým následně v autobusu opustil stadion,“ vylíčila agentura SID.
Slovenská média zaujalo, že mezi napadenými hráči byl i slovenský brankář Sparty Jakub Surovčík a z lavičky Slavie sledoval dění na hřišti jeho krajan Erik Prekop. „Absolutní šílenství v pražském derby! Fanoušci napadli hráče a zničili oslavy titulu,“ napsal šport.sk.
„Surovčíka domácí fanoušci napadli a tvář mu polili pivem. Kromě něj měli poranit i dalšího hráče Sparty. Duel pravděpodobně skončí kontumací ve prospěch Sparty,“ uvedl web.
Skandálu se věnují i britská média. „Šílené záběry! Stovky fanoušků Slavie vtrhly na hřiště a gólman soupeře byl napaden,“ napsal The Sun.
„Mnoho fanoušků mělo v rukou světlice a namířili si to přímo k hostujícímu sektoru, skutečně zvrácené chování. Znepokojující záběry ukazují, jak se dva hostující hráči snaží procpat k tunelu, aby se dostali do bezpečí,“ dodal bulvární deník.
„Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík uvedl, že klub uvalí doživotní zákaz vstupu na fanoušky, kteří vtrhli na hřiště jen pár minut od vítězství nad městským rivalem Spartou a triumfu v lize,“ uvedla BBC.
O nedohraném derby referují i média v Kanadě nebo Austrálii. „Rohové praporky fanoušci vytrhávali ze země, ve velkém odpalovali pyrotechniku a hořící předměty dokonce házeli na diváky. Uprostřed toho všeho: hráči utíkali k tunelu a na trávník musely bezpečnostní složky,“ napsal německý magazín Kicker.