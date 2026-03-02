Dva správné výroky, jedno pochybení. Sudí Karel Rouček v sobotním utkání první fotbalové ligy mezi Spartou a Ostravou správně uznal druhý gól Pražanů, který vstřelil Lukáš Haraslín, uvedla v komuniké komise rozhodčích. O ofsajd se nejednalo, stejně jako v případě branky ostravského Davida Planky. Jan Beneš v duelu Pardubic s Teplicemi chybně vyloučil domácího Emmanuela Godwina.
Sudí Rouček správně uznal góly na Letné, ale Beneš chybně vyloučil Godwina
Sparta porazila Baník 5:2. Po centru Patrika Vydry ostravský Abdullahi Bewene nešťastně sklepl míč ke zcela volnému Haraslínovi a domácí kapitán dal gól na 2:1. Zkoumalo se, zda domácí Pavel Kadeřábek v ofsajdové pozici při centru ovlivnil bránícího Ondřeje Kričfalušiho.
„Kadeřábek nesváděl se soupeřem souboj o míč. Ani svým pohybem neměl zjevný vliv na možnost soupeře hrát míčem,“ uvedla komise s tím, že se jednalo o hraniční situaci. Hlavně z důvodu, že míč letěl příliš vysoko a vzdálenost mezi Kadeřábkem a Kričfalušim byla větší, se podle ní o ofsajd nejednalo.
Obdobná situace nastala, když ostravský Planka v 91. minutě snížil na 3:2. Při jeho střele byl jasně za obranou Pražanů probíhající David Buchta. Svým pohybem naznačil, že se chce míči vyhnout. Také Plankova trefa platila. Byť šlo podle komise opět o hraniční situaci, větší vzdálenost mezi Buchtou a brankářem Jakubem Surovčíkem rozhodla, že branka byla správně uznána.
V 89. minutě zápasu Pardubic s Teplicemi domácí Godwin před vhozením autu nastavil nohu Mateji Rizničovi a za nesportovní chování obdržel červenou kartu. Jan Beneš ještě situaci přezkoumal na videu, u původního rozhodnutí ale zůstal.
„Sice se jednalo o úmyslné kopnutí soupeře v přerušené hře, ale celá situace byla vyvolána nesportovním chováním teplického hráče Rizniče a intenzita kopnutí domácího hráče byla nízká. Oba hráči měli v tomto případě dostat žlutou kartu za nesportovní chování,“ vyčetla komise sudímu chybu v utkání, které skončilo 1:1.
Nigerijský hráč byl nesprávně vyloučen i před třemi týdny na stadionu Bohemians, kde také chyboval rozhodčí.
V utkání Dukly se Slavií sudí Dalibor Černý za stavu 0:1 po rozboru u monitoru nařídil po střetu domácího Jaroslava Svozila s Michalem Sadílkem penaltu, kterou hostující Tomáš Chorý proměnil. Podle komise se jednalo o přestupek a pokutový kop byl nařízen správně. Slavia zvítězila 2:0.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.