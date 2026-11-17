Florbalisté Tatranu Střešovice zvítězili ve 12. kole superligy v Ostravě nad Vítkovicemi 7:4 a zůstali i po jedenáctém zápase v sezoně stoprocentně úspěšní. Drží si tak v čele tabulky náskok bodu před druhou Mladou Boleslaví, oproti níž mají zápas k dobru. Středočeši doma porazili předposlední FBC Ostrava 12:4.
K vítězství Střešovic, které naposledy prohrály v dubnovém superfinále v pražské O2 areně s Mladou Boleslaví 3:4, pomohl třemi body za dvě branky a asistenci Matěj Havlas. Dvakrát skóroval za vítěze také Radek Hanák. Vítkovice prohrály potřetí za sebou a klesly na šesté místo.
Na kanonádě Mladé Boleslavi se podílel hattrickem a dvěma asistencemi Šimon Stránský a pět bodů za gól a čtyři přihrávky zaznamenal také Adam Delong. Úřadující šampion po porážce z 9. listopadu na hřišti Střešovic 4:7, kde skončila jeho rekordní série v domácí nejvyšší soutěži se 74 výhrami, uspěl podruhé za sebou.
K vítězství Sparty nad Bulldogs Brno 11:5 přispěl třemi góly a dvěma asistencemi Mikuláš Krbec a vede nově produktivitu superligy s 33 body (16+17) z 12 utkání o bod před Delongem. Hattrick zaznamenal také jeho spoluhráč Jan Vondruška a bilanci 2+2 měl Jiří Curney.
Rovněž pět bodů za tři trefy a dvě přihrávky si připsal při výhře Chodova nad Ústím nad Labem Matěj Pěnička. Jaroslav Petrák neodvrátil hattrickem porážku Varů Bohemians v Pardubicích 6:7 po samostatných nájezdech a v čele tabulky střelců má s 22 góly náskok čtyř tref před Stránským.
Výsledky superligy florbalistů
Výsledky superligy florbalistů
Vítkovice – Tatran Střešovice 4:7 (1:2, 0:2, 3:3)
Branky: 16. Kubíček, 47. Jankovský, 54. Fukala, 60. Palčinský – 12. a 32. R. Hanák, 31. a 54. Havlas, 15. Marek Beneš, 42. Fiam, 56. Meliš.
Mladá Boleslav – FBC Ostrava 12:4 (4:2, 4:0, 4:2)
Branky: 1., 31. a 58. Š. Stránský, 23. a 33. Wiener, 56. a 58. Tomašík, 6. Delong, 11. Malec, 17. Zoufalý, 36. Motejzík, 51. Sládek – 14. a 58. Murín, 10. Kovář, 52. Vinárek.
Pardubice – Vary Bohemians 7:6 po sam. nájezdech (1:2, 3:4, 2:0 - 0:0)
Branky: 15. Burian, 21. Štyler, 29. M. Boček, 30. Doležal, 45. J. Boček, 59. Renčín, rozhodující sam. nájezd Obuškevič – 13., 32. a 33. J. Petrák, 20. Kawulok, 29. Kopejtko, 37. Hruška.
Sparta Praha – Bulldogs Brno 11:5 (3:1, 5:0, 3:4)
Branky: 9., 14. a 53. Vondruška, 27., 32. a 52. M. Krbec, 11. Kos, 23. Pešat, 25. Curney, 29. Peška, 50. Mádlo – 42. a 44. Vágner, 6. Macharáček, 48. Úlehla, 49. Svatoň.
Chodov – Ústí nad Labem 10:3 (1:0, 5:2, 4:1)
Branky: 30., 35. a 50. Pěnička, 17. a 51. Engel, 32. Kulhavý, 36. Šimek, 37. Bařtipán, 60. Kún, 60. M. Vávra – 28. Väisänen, 37. Kadlec, 54. Hrabánek.