Mistři z Mladé Boleslavi podlehli Tatranu a prohráli po 74 zápasech

Florbalisté mistrovské Mladé Boleslavi prohráli v utkání 9. kola superligy v Praze s lídrem tabulky Tatranem Střešovice 4:7 a jejich rekordní série vítězství v domácí nejvyšší soutěži se zastavila na 74 zápasech.
Výhru domácích zařídil čtyřmi góly Marek Beneš, všechny čtyři branky Středočechů dal Šimon Stránský. Tatran i po desátém utkání v sezoně zůstal stoprocentně úspěšný a zvýšil svůj náskok před druhou Mladou Boleslaví na čtyři body.
Středočeši dosud naposledy prohráli 14. října 2024 v 5. kole právě na hřišti Střešovic 2:6. Od té doby Tatran pětkrát porazili.
Jako první se před 517 diváky v Řepích radovali hosté. V polovině úvodní části Lukáše Kříže překonal Šimon Stránský. Ve 13. minutě z dorážky skóroval Beneš.
V čase 26:21 otočil stav střelou z otočky Radek Hanák. Za 63 sekund zasunul míček po kličce za Bauera Beneš a v 35. minutě už to bylo 4:1. Střelu Filipa Langera si srazil levým stehnem do vlastní branky Michal Malec, jemuž při pokusu o teč klepnul do hokejky Beneš. Gól i po trenérské výzvě platil.
Po 72 sekundách třetí třetiny v přesilovce Tatranu fauloval kapitán Ondřej Němeček při střele Martina Tokoše a Stránský z trestného střílení snížil. Ve 48. minutě sebral Langer před velkým brankovištěm balonek Malcovi a Beneš dovršil hattrick. Za 72 vteřin jej napodobil Stránský, který se uvolnil na polovině hřiště a povedenou střelou překonal Kříže potřetí.
V čase 58:01 se při power-play po pasu Jakuba Vařechy trefil Stránský počtvrté a zkorigoval stav na 4:5. Za 42 sekund pojistil náskok Tatranu Matěj Havlas, který se u levého mantinelu uvolnil přes Martina Feigla a zblízka poslal míček za Bauera. Výsledek pečetil 19 vteřin před koncem do prázdné branky po dalším Langerově zisku Beneš.
„Samozřejmě jsem registroval nějakou sérii soupeře, ale na to člověk moc nemyslí. Spíš jsme to cítili my, že jsme ty dva roky byli druzí. Tak to objektivně bylo. Do této sezony jsme šli konečně jinak nastavení. Samozřejmě příchody dvou takových hráčů (Ondřeje Němečka a Filipa Langera) zamávají hodně s rozpoložením. Hlavní je ale to, co bude teď následovat,“ řekl Beneš.
V utkání se představilo 12 hráčů z dvacetičlenné nominace české reprezentace na prosincové mistrovství světa v Tampere. Z Mladé Boleslavi Bauer, Jiří Besta, Filip Zakonov, Jan Zoufalý, Adam Delong, Mikeš Motejzík a Stránský, z Tatranu Němeček, Beneš, Langer, Havlas a Tomáš Hanák.
„Takových zápasů je fakt málo. My jsme jich měli teď trošku víc, hráli jsme v Champions Cupu se Storvretou. Bolka byla ze začátku možná hladovější po takovém zápase. My jsme se pak do toho dostali a bylo to skvělé. Plná hala, mělo to tempo, mělo to všechno. I s kluky z reprezentace jsme se tam trošku pošťuchovali. Za chvíli se potkáme v jednom týmu, takže tam to zase bude jiná písnička,“ podotkl Beneš.
„Myslím si, že jsme vstoupili do zápasu celkem dobře, ale Tatran nás ztrestal. Jsme zklamaní, asi to nebyl úplně náš zápas,“ prohlásil kanonýr Mladé Boleslavi Stránský, který se s 15 trefami posunul na druhé místo tabulky střelců o čtyři góly za vedoucího Jaroslava Petráka z Varů Bohemians.
Výsledky dohrávky 9. kola superligy florbalistů
Výsledky dohrávky 9. kola superligy florbalistů
Tatran Střešovice – Mladá Boleslav 7:4 (1:1, 3:0, 3:3)
Branky: 13., 28., 48. a 60. Marek Beneš, 27. R. Hanák, 35. Langer, 59. Havlas – 11., 42. z tr. střílení, 49. a 59. Š. Stránský.